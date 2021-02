Wachten op privacy instellingen... (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Gecrashte man aangehouden na zoektocht met helikopter bij Terheijden

De politie heeft woensdagavond een gecrashte bestuurder opgepakt op de A59 bij Terheijden. De man was dronken en had duizenden euro's in zijn zakken. Een helikopter was nodig om hem in de kraag te vatten.

De politie werd getipt over een gevaarlijke hardrijder op de A59. Agenten gingen er woensdagavond rond zes uur op af. Ze vonden een gecrashte BMW, de bestuurder was gevlucht.

Agenten startten een zoekactie met een helikopter. Hij werd snel gevonden. De 34-jarige man uit Hilversum lag in de bosjes. Hij bleek gewond te zijn en rook naar alcohol.

Ambulancepersoneel wilde de man zorgen, maar dit weigerde hij. De politie onderzoekt hoe hij aan al het geld komt. "Dat roept vragen op natuurlijk", schrijft de politie op Twitter. Het geld is in beslag genomen.

(foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

(foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

