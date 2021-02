Gezinsdrama Etten-Leur: toestand verdachte blijft onduidelijk

Verdachte Onur K. (foto: Politie). vergroot

Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum kunnen ondanks een observatie geen conclusies trekken over de geestestoestand van Onur K. (34) uit Etten-Leur. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Breda. Justitie vermoedt dat K. in maart vorig jaar zijn moeder, zijn vrouw en zijn twee kinderen (2 en 6) heeft gedood.

Hij zou ze om beurten hebben gewurgd, denkt justitie. Daarna is de man op de vlucht geslagen. De politie verspreidde daarom zijn naam en zijn foto. Een voorbijganger zag hem vervolgens op een viaduct staan, waar hij later werd opgepakt.

De rechtbank heeft inmiddels het plan om de zaak gedurende twee dagen in juli te behandelen, zei de voorzitter donderdag. Volgens de advocaat van K. zal het gedurende die dagen vooral gaan over de vraag of er sprake is van doodslag of van moord. Doordat gedragsdeskundigen geen conclusie konden trekken, gaat de raadsman ervan uit dat de man volledig toerekeningsvatbaar wordt gehouden. Bij een veroordeling voor moord, kan dan tot levenslang worden opgelegd.

Het drama vond op vrijdag 27 maart plaats in een huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur. De verdachte was een paar dagen spoorloos, maar werd gevonden op aanwijzing van oplettende getuigen.

Bloemstukje opgehangen bij de zwarte schermen voor de woning in Etten-Leur. vergroot

Politie het huis in Etten-Leur. (archieffoto: Raymond Merkx) vergroot

