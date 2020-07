Onur K. die verdachte is in gezinsdrama moet naar rechtszaak komen: 'Anders laten we hem halen'

Politie het huis in Etten-Leur. (foto: Raymond Merkx) vergroot

Onur K., de 33-jarige man die verdacht wordt van het doden van zijn gezin en moeder, was vrijdagochtend niet aanwezig bij een voorbereidende zitting in de rechtbank rond het familiedrama. Ook eerder liet hij al verstek gaan. Tijdens de inhoudelijk behandeling moet K. er wel bijzijn. De rechter zei daar vrijdagochtend over: "Als hij niet komt dan laten we hem halen."

Onur K. heeft zijn vrouw, kinderen en moeder gewurgd in hun huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur, zo vertelde de officier van justitie tijdens de eerste openbare zitting op dinsdag 2 juni. Ook toen was k. dus niet in de zaal aanwezig.

Onderzoek bijna rond

Op zaterdagavond 28 maart werden de lichamen van de dochter (2), zoon (6), vrouw (31) en moeder (65) van K. gevonden. De man zou de moorden op vrijdag 27 of zaterdag 28 maart hebben gepleegd. Hij werd dankzij oplettende getuigen een paar dagen later aangehouden in Etten-Leur.

K. is aangemeld bij het Pieter Baan Centrum, maar het is nog niet bekend wanneer hij daar kan worden opgenomen voor een psychisch onderzoek. "Wij zijn bijna rond. We hebben een aantal onderzoekswensen in behandeling genomen en wachten nog op rapportages van het NFI", aldus de officier van justitie. "Volgende week wordt er nog een oom in Turkije gehoord."

'Dan laten we hem halen'

Aan het eind van de zitting, die maar een paar minuten duurde, had de rechtbank nog een dringend verzoek aan de advocaat van K., Martijn Houweling. "Hij zal er de volgende zitting waarschijnlijk ook niet bij zijn. Maar we verwachten hem wel bij de inhoudelijke behandeling. Als hij niet komt, dan laten we hem halen. Kunt u dat aan hem doorgeven?"

Waarom K. zijn gezin doodde, is onduidelijk. 'Waarom?' vragen buurtbewoners zich af. “Het was een heel leuk gezin", zo vertelde een buurtgenoot eerder aan Omroep Brabant. "De vader is hier opgegroeid. Ik ken hem goed. Hij is een aardige vent."

De volgende voorbereidende zitting vindt plaats op 9 oktober in Breda.

