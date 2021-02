PSV-supporters verstoren nachtrust Griekse tegenstander Olympiakos met vuurwerk

Vuurwerk boven het hotel. vergroot

Supporters van PSV hebben donderdagochtend vuurwerk afgestoken bij het spelershotel van Olympiakos in Eindhoven. Doel van de actie was om de Griekse tegenstanders wat korter te laten slapen. De ploegen staan donderdagavond tegenover elkaar in het Philips Stadion.

De knallen klonken donderdagochtend rond vijf uur bij het Art Hotel Eindhoven. De PSV-fans hopen dat de lastige strijd tegen die Grieken zo een tikkeltje makkelijker is geworden.

Bij PSV moet donderdagavond alles en iedereen scherp staan om door te gaan in de Europa League. De Eindhovenaren moeten minimaal twee keer scoren om zich te plaatsen voor de laatste zestien en vrijdag mee te kunnen gaan in de loting.

