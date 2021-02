Een huis is de grootste aanschaf in je leven, zo voorkom je dat het een kat in de zak wordt

Duurzame dromen spatten uit elkaar nu deze woningen tegen de vlakte moeten (foto: Ferenc Triki). Deze woningen worden gesloopt, de kopers staan zonder huis en met schuld (foto: Ferenc Triki) Volgende Vorige vergroot 1/2 Duurzame dromen spatten uit elkaar nu deze woningen tegen de vlakte moeten (foto: Ferenc Triki).

26 kopers van een nieuwbouwwoning in Helmond zitten zonder huis en mét een schuld, nu die huizen moeten worden afgebroken omdat ze niet deugen. Dat leed was te voorkomen geweest, denkt bouwkundige Maik van Alphen. Vanuit zijn kantoor in Eindhoven adviseert hij 15 jaar namens Partners Unit BV in nieuwbouwprojecten, onderhoud en renovaties.

In Helmond ging veel mis. De aannemer ging failliet en de projectontwikkelaar kreeg de bouw ook niet meer gefinancierd. Beiden waren voor tegenvallers verzekerd bij 'Betaal Garant Nederland', dat een dubieuze reputatie heeft en niet het Keurmerk GarantieWoning heeft.

Waren de bouwers aangesloten geweest bij één van de waarborgverzekeraars die op hun beurt weer aangesloten zijn bij het Keurmerk GarantieWoning, dan was het leed te voorkomen geweest, denkt bouwkundige Maik van Alphen. Dat zijn er drie, namelijk SWK, Woningborg en Bouwgarant.

Kleine lettertjes

"Waren de bouwende partijen verzekerd bij Woningborg, wat de meest gangbare organisatie is dan was die bijgesprongen", zegt Maik beseffend dat de kleine lettertjes vaak achteraf gelezen worden. "Een ander advies is om een adviseur in de arm te nemen, omdat er bij een bouwproject veel informatie op de koper afkomt. Een adviseur weet waar hij op moet letten."

"Nu kan niet iedere bouwer zo'n betrouwbare verzekering afsluiten", legt Maik uit. "Die verzekering stelt ook eisen. Zo moet de bouwer 25 procent van de verwachtte bouwkosten op zijn rekening hebben staan en moet het bouwbedrijf minstens 3 jaar bouwervaring hebben met een aantoonbare hoge kwaliteit. Daarnaast toetst de verzekeraar de plannen om ellende te voorkomen. Niet iedereen kan aan deze voorwaarden voldoen en wijkt uit naar andere en dus minder betrouwbare verzekeringen."

Een filmpje dat uitlegt wat je hebt aan een branche-erkent certificaat van een verzekeraar.

Wachten op privacy instellingen...

In Helmond ging eerst aannemer Gemert Bouw failliet. Daarna nam projectonwikkelaar Earth and Eternity de bouw over maar ook die kreeg het niet meer financieel rond. In Helmond staan nu 26 duurzame woningen die niet af zijn en in slechte staat verkeren. Volgens verschillende onderzoeken is de staat van deze woningen zo slecht dat repareren geen optie is.

De woningen worden afgebroken. Kopers krijgen de keuze om of opnieuw een woning op de bestaande fundering te bouwen of uitgekocht te worden. In beide gevallen moet de koper mee betalen aan de schade. Uitkopen is dan de voordeligste variant en heeft de voorkeur van de gemeente die vervolgens nieuwe plannen voor het terrein kan ontwikkelen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.