Sloop nooit afgebouwde energieneutrale huizen in Helmond definitief: financieel drama voor kopers

De huizen moeten tegen de grond (foto: Ferenc Triki). vergroot

Alle 26 onafgebouwde energieneutrale huizen in Helmond kunnen niet worden gerepareerd en moeten worden gesloopt. Dat is de conclusie van twee externe onderzoeksbureaus. De staat van de bouw is volgens de onderzoekers van een 'onvoldoende niveau, waarbij zelfs zorgen zijn over de constructieve veiligheid'. Voor de kopers resteren twee opties: vanaf de grond opnieuw laten opbouwen of afzien van hun droomhuis.

De onderzoeksbureaus De Loods en KREKON onderzochten de bouw de afgelopen tijd grondig. Bij een eerste inspectie kwamen al direct 'ernstige tot zeer ernstige' bouwtechnische en constructieve fouten aan het licht. Hun verdere bevindingen waren niet hoopgevend. Zo stuitten de onderzoekers op stalen kolommen in de constructie die niet goed waren bevestigd, was het houtwerk in zeer slechte staat en waren er zorgen over de 'unieke' bevestiging van de stenen gevel. Er is door de gemeente inmiddels een bouwstop opgelegd, wat betekent dat er voorlopig niet meer verder gebouwd mag worden.

Vier scenario's

Repareren van huizen was volgens de onderzoekers en de gemeente dan ook geen optie. Daarom heeft de gemeente nog drie mogelijke scenario's uitgewerkt. Twee daarvan werden als de beste opties gezien: het vanaf de fundering of zelfs compleet opnieuw laten opbouwen van de huizen mét de kopers, of het uitkopen van de kopers, waarbij zij dus hun droomhuis op deze locatie kunnen vergeten.

In beide gevallen gaat het hoe dan ook pijn doen bij de kopers. Bij het eerste scenario zou er volgens de berekening van de gemeente een tekort ontstaan van zo'n vier a vijf miljoen, die voor een gedeelte door de kopers moet worden betaald. Daarnaast moeten de kopers nog langer wachten voordat hun huis klaar is.

Restschuld voor de kopers

In het tweede geval koopt de gemeente de grond, inclusief de bouw terug en laat het terrein opnieuw ontwikkelen door een nieuwe ontwikkelaar. Die optie heeft voor de gemeente de voorkeur. Ook dan blijft er een restschuld over: 3,2 miljoen euro. Een deel daarvan wordt, zo hoopt de gemeente, betaald door projectontwikkelaar Earth & Eternity. De gemeente zelf legt ook 20.000 euro per huis op tafel, ruim een half miljoen van de schuld. Dat betekent dat de projectontwikkelaar en de kopers samen nog 2,7 miljoen euro moeten betalen.

Hoeveel de projectontwikkelaar inlegt en wat er als restschuld overblijft voor de kopers, kan de gemeente nog niet zeggen. Daarover moet nog gesproken worden. ''Het is een verschrikkelijk woondrama wat zich in onze gemeente heeft afgespeeld. We hopen de kopers enig licht te kunnen geven in deze langere donkere tunnel waar ze al lang doorheen moeten gaan'', vertelt wethouder Erik de Vries.

Geruzie

De bouw van de zogenoemde Nul-op-de-meterwoningen ligt al bijna een jaar stil door geruzie om geld. De projectontwikkelaar en de onderaannemer zeggen beiden nog geld van elkaar tegoed te hebben. Een aantal maanden geleden leek er een oplossing, maar de kopers en de twee bouwpartijen kwamen er onderling niet uit.

De gemeente koos voor een bemiddeling tussen alle partijen. Er werd gekozen om eerst een vooronderzoek te doen naar de staat van de in aanbouw zijnde huizen. Daaruit bleek dat onafgebouwde huizen ‘in niet al te beste staat' verkeerden. Besloten werd om een groter en nauwkeuriger onderzoek te doen, waarvan de resultaten nu gepresenteerd zijn.

Financiële problemen

Inmiddels zitten de 26 kopers met de financiële problemen. Hun huizen zouden eigenlijk in het voorjaar van 2019 worden opgeleverd. Binnenkort hoopt de gemeente meer te kunnen zeggen over de exacte financiële gevolgen voor de kopers per scenario. Zij moeten daarna unaniem laten weten voor welke optie zij kiezen. De gemeente hoopt over een paar maanden 'te kunnen compenseren en de boeken te kunnen sluiten', maar wil de kopers geen druk opleggen.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.