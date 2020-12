'We hebben zitten janken', nachtmerrie wordt steeds erger voor kopers van nooit afgebouwde huizen

Wachten op privacy instellingen... De toekomstige buren Jeroen en Margit zijn er helemaal klaar mee. (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Margit en Jeroen bij hun hoofdpijnhuizen in Helmond.

Kapot zijn ze ervan. De 26 kopers van de onafgebouwde nieuwbouwhuizen in Helmond weten even niet waar ze het moeten zoeken. "Het voelt als een ellenlange bokswedstrijd waarbij we net een gigantische dreun hebben gekregen", vertelt koper John van der Kant.

Het nieuws over de slechte staat van hun nog af te bouwen huis sloeg dinsdagavond in als een bom. De gemeente praatte toen de kopers bij over de voorlopige conclusies van twee bouwexperts over de staat van hun nog af te bouwen energieneutrale huis. Waarschijnlijk moeten de huizen tot aan de stalen constructie worden afgebroken of mogelijk zelfs tot aan de fundering.

Voor veel kopers kwam de uitkomst als een grote verrassing, ook voor koper John van der Kant en zijn gezin. "Deze komt heel hard aan. Het is een flinke dreun en die doet pijn."

"We hebben er heel veel verdriet van."

Hij woont sinds een maand of drie met zijn gezin in een huurhuis. "Het voelt alsof we nog in de ring staan te wankelen, maar ik voel gelukkig ook de steun in onze rug van de gemeente. Dat voelt fijn."

Ook Margit Ruis kan het nog amper geloven. Ze kocht samen met haar vriend ook een huis in het nieuwbouwproject. "Dit voelt echt bizar", vertelt ze terwijl ze voor haar huis staat dat met doeken afgeschermd is. "Ik kan er niet goed naar kijken. Dat het allemaal zo lang duurt doet me echt heel veel. We hebben er heel veel verdriet van."

Haar toekomstig buurman Jeroen Zuidberg is er helemaal klaar mee. "Het raakt mij en mijn partner. Je verwacht een mooi en veilig huis, maar het ziet er nu niet goed uit." Samen met zijn partner zat hij in een adoptietraject. Dat staat nu even stil. Ik kan er ontzettend kwaad om worden."

"Ik hoop dat we er nog van kunnen genieten als we een keer de sleutel krijgen."

Hij moet er eigenlijk nog niet aan denken dat straks mogelijk alles afgebroken wordt. "Als dat waar is... ik zal eerlijk zeggen dat wij af en toe thuis op de bank zitten te huilen. En wij zijn echt niet de enigen."

Of ze er nog willen gaan wonen als het klaar is? "Ik weet het niet", zegt Margit na enige aarzeling. "Ik hoop dat we er nog van kunnen genieten als we een keer de sleutel krijgen. Maar voor nu is het een drama."

Projectontwikkelaar Earth & Eternity en onderaannemer Gemert Bouw zeggen dat ze nog niet op de hoogte te zijn van de voorlopige conclusies. E&E-eigenaar Kees Tempelaars laat weten dat 'het hem zou verbazen' als zijn project weer gesloopt zou moeten worden: "Maar het zou een heel trieste situatie zijn." Gemert Bouw wilde vanwege afspraken met de gemeente niet reageren.

Wie er uiteindelijk op moet gaan draaien voor alle financiële schade, is nog onduidelijk.

