1500 kilo coke tussen de bananen, man uit Berkel-Enschot de bak in

De rechtbank in Breda heeft een man (49) uit Berkel-Enschot veroordeeld tot vijf jaar celstraf voor het smokkelen van een miljoenenlading coke tussen de bananen. Een groep medeverdachten kreeg straffen tot zeven jaar en fikse boetes. Bijzonder was dat ze na hun arrestaties over de smokkel gingen chatten en dat maakte het bewijs nog ronder dan het al was.

In de meest gevallen ontdekt de douane drugs bij controles en steekproeven. Hier ging het iets anders. De politie Zeeland-West-Brabant was net gestart met . Doel daarvan: cocaïnesmokkel verstoren. Er kwamen de voorbije jaren altijd veel drugs Europa binnen met fruit als deklading. Daarom volgde de politie allerlei louche fruitimporteurs. Een van die verdachte bedrijven werd getipt aan de douane in Antwerpen. Die ging eens bekijken wat dat bedrijf allemaal uitspookte.

Bananen

In het voorjaar van 2019 bekeken de Belgische douaniers drie containers die door de firma waren geïmporteerd. Twee waren 'clean'. Maar met eentje was er iets aan de hand. In die zeecontainer met bananen uit Colombia zaten ook drugs. 1280 pakketten op pallets.

Op de zitting zei de officier van justitie dat met deze partij coke de hele bevolking van Breda een jaar lang kon worden bevoorraad: elke dag één lijntje coke voor iedere Bredanaar.

Alles werd eruit gehaald en werd vernietigd. Eén pakje van ruim een kilo werd achtergelaten als bewijs. Op 18 maart 2019 werd alles opgehaald en ging de politie het transport stiekem volgen. De lading werd gelost in een loods in het Zeeuwse Kapelle. Daar stonden acht mannen alles op te wachten. Een arrestatieteam sloeg iedereen in de boeien. Binnen vonden ze een lading bananen die de opengevallen plek van de coke moest innemen.

Schaar

Een van de verdachten was een man uit Berkel-Enschot. Hij was eerder die dag in een bestelbusje gestapt in zijn woonplaats. Achterin de bus lag een betonschaar waarmee de verzegeling van een lading kan worden doorgeknipt. En verder lagen er kartonnen dozen, bigshoppers, sporttassen en afvalzakken. Spullen die geschikt zijn voor het overladen van de drugs, volgens de rechtbank. De rechter stelt dat de Brabantse verdachte van de smokkel moet hebben geweten.

De verdachte beriep zich steeds op zijn zwijgrecht tijdens zijn proces. Er was acht jaar tegen hem geëist. Voor de rechtbank is bewezen dat de man een leidinggevende rol had.

Boete

Opvallend was ook de boete die hij en een paar andere verdachten kregen. In cokesmokkelzaken blijft het meestal beperkt tot celstraf. De Brabander moet 20.000 euro betalen, omdat hij het voor het geld deed, is de boodschap van de rechtbank.

