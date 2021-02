Scholieren met coronastress krijgen hulp van het Markland College

Leerlingen van het Markland College krijgen hulp bij coronastress (foto: Erik Peeters) vergroot

Geen school, geen leuke vakanties en geen feestjes. Jongeren raken door de lockdown steeds meer psychisch in de knel. Op het Markland College in Oudenbosch en Zevenbergen krijgen leerlingen daarom de komende tijd hulp van de school. Ze hoeven daarvoor niet de deur uit want de jeugdhulpverlening komt naar ze toe.

De afdeling jeugdpreventie van de GGZ Westelijk Noord-Brabant is een van de belangrijke deelnemers aan het initiatief. Jeugdpreventiecoördinator Aafke Bakx is enthousiast: “Hoe sneller jongeren praten over hun problemen, hoe sneller we ze kunnen oplossen. Dat willen we graag.” Vanaf 1 maart krijgt het Markland College een speciaal steunpunt waar leerlingen kunnen aankloppen voor een gesprek.

"De school is een veilige plek voor ze. Het is hier veel makkelijker om even binnen te lopen."

Volgens Aafke is de school de beste plek om jongeren die psychisch dreigen vast te lopen, snel op te sporen en te helpen. De drempel om zelf hulp buiten de school te zoeken, is voor de leerlingen vaak te hoog. “Jongeren stappen hiervoor bijvoorbeeld niet makkelijk naar een huisarts. Maar de school is een veilige plek voor ze. Het is hier veel makkelijker om even binnen te lopen en met iemand te praten.”

Niet alleen de scholieren maar ook de docenten krijgen ondersteuning. “Zij krijgen de leerlingen weer in de klas en hebben een belangrijke signalerende rol. Bij sommige kinderen lijkt er misschien niks aan de hand te zijn maar is er wel degelijk een probleem. Docenten krijgen een training om deze signalen beter te herkennen”, legt ondersteuningscoördinator Nicole Hees van het Markland College uit.

"Ik denk dat dit voor alle scholen goed zou zijn."

Het Markland College is de eerste middelbare school met een loket waarin verschillende jeugdhulp instanties samenwerken. Naast de jeugdpreventie van de GGZ doen ook de gemeenten Halderberge en Moerdijk, de GGD en Novadic Kentron mee aan het project. Aafke: “We merken nu al dat deze samenwerking werkt. Ik denk daarom dat dit voor alle scholen goed zou zijn om dit ook te doen.”

