Coronanieuws: 287 coronapatiënten in ziekenhuizen, slechts tien procent vaccin AstraZeneca geleverd

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

287 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In Brabant zijn 863 nieuwe besmettingen gemeld

Minister: 'Horecazaken die terras toch openen, krijgen boete'

Viruswaarheid heeft het hoger beroep over de avondklok verloren

Intents Festival 2021 wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 2022.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

20.13 - Ziekenhuisschoonmaker kan reinigingsrobot naar coronakamer sturen

Een aantal ziekenhuisschoonmakers hoeft zich in het vervolg minder vaak op een kamer te wagen waar het coronavirus rondgaat. Ze krijgen hulp van een ontsmettingsrobot die ze op afstand kunnen bedienen.

De komende dagen krijgt het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem als eerste zo'n robot, aangekocht door de Europese Commissie. Mogelijk volgen nog andere Nederlandse ziekenhuizen in de komende maanden. De robots ontsmetten een ruimte niet met traditionele schoonmaakmiddelen, maar met ultraviolet licht. Een doorsnee ziekenhuiskamer is in tien minuten schoon.

20.00 - ING bevriest bankrekening van actiegroep Viruswaarheid

Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens, meldt het AD op basis van 'een betrouwbare bron'.

ING gaat niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. Engel laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. "Dit is een opmaat om mij te ruïneren."

19.44 - Brief van 21 burgemeesters aan inwoners

21 burgemeesters van de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, hebben online een brief aan de inwoners van hun gemeente geplaatst waarin ze begrip vragen voor de maatregelen.

19.00 - Action start met winkelen op afspraak op 3 maart

Vanaf woensdag 3 maart kunnen klanten van koopjesketen Action winkelen op afspraak, meldt het bedrijf. Klanten mogen dan niet langer dan 10 minuten in de winkel aanwezig zijn en mogen niemand meenemen. Er mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkels aanwezig zijn.



Action tuigt voor het winkelen op afspraak een digitaal boekingssysteem op via de website. Daar kunnen mensen vanaf dinsdag 2 maart om 10.00 uur een tijdslot kiezen om een afspraak te maken. Klanten moeten binnen twee dagen een afspraak plannen, dus als ze op dinsdag inloggen kunnen ze voor woensdag of donderdag een afspraak maken.

17.09 - Nederland heeft nog geen 10 procent van het AstraZeneca-vaccin

Nederland had gehoopt op 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin in het eerste kwartaal, zoals besteld, maar heeft daar volgens het RIVM "tot nu toe nog geen 10 procent van binnen gekregen." Het kwartaal is echter nog niet om, aldus het gezondheidsinstituut.

In België zijn de leveringsproblemen zo groot dat het land de coronavaccins van AstraZeneca die het wel ontvangt, tot twee weken op de plank houdt. Door de onvoorspelbaarheid van de leveringen durven de Belgische autoriteiten mensen pas uit te nodigen zodra er genoeg vaccins binnen zijn, en daardoor wordt tijd verloren.

16.40 - België stelt besluit over versoepelingen om ziekenhuisopnames uit

België laat de coronateugels vooralsnog niet verder vieren. Dat heeft het Overlegcomité besloten in verband met het opnieuw stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. "Als het stormt kun je niet opstijgen", zei premier Alexander De Croo na afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België. Over een week bekijken ze of er wel wat mogelijk is.

"Dit is een koude douche", erkende de premier. Er was aanvankelijk sprake van een grotere ‘buitenbubbel’ zodat mensen met acht in plaats van vier in de buitenlucht mogen samenkomen, beperkt contactonderwijs voor studenten en een vervroegd einde van het reisverbod. Maar het Overlegcomité neemt "een time-out van een week. We moeten geen roekeloze en ondoordachte dingen doen die alles wat we hebben bereikt te grabbel gooien."

16.20 - Meer dan half miljard aan loonsteun overgemaakt in nieuwe ronde

Uitkeringsinstantie UWV heeft de afgelopen twee weken al meer dan een half miljard euro (544 miljoen) aan loonsteun uitbetaald aan werkgevers. De nieuwe ronde loonsubsidie NOW is sinds 15 februari open. Van de 45.000 ontvangen aanvragen, zijn inmiddels 34.000 goedgekeurd, meldt het UWV. Die bedrijven hebben samen zo'n 524.000 mensen in dienst.

16.10 - Vondelpark weer afgesloten

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark opnieuw afgesloten wegens drukte. Dat gebeurde gisteren ook al.

"Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten", twittert de gemeente.

16.58 - Aantal Covid-patiënten in ziekenhuizen blijft redelijk stabiel

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1864 coronapatiënten, 23 minder dan donderdag. Van hen liggen er 525 op de intensive care, een minder dan een dag eerder, en 1339 in de kliniek, 22 minder.

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

15.29 - 65 nieuwe sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 65 in Nederland. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Donderdag werden 33 overlijdens geregistreerd, woensdag 63.

15.25 - 863 nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen donderdag- en vrijdagochtend. Dat is ruim boven het weekgemiddelde. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 4547 positieve coronatesten per dag.

In Brabant zijn 863 nieuwe besmettingen gemeld.

15.24 - Winkeliers eisen heropening winkels via de rechter

Winkeliersorganisatie INretail probeert de heropening van winkels in Nederland af te dwingen via de rechter in Den Haag. Daarvoor heeft de organisatie een kort geding aangespannen. "Het is economisch onverantwoord nog langer te wachten. Ook in het buitenland zijn winkels weer open", benadrukken de winkeliers.

15.01 - Kermissector maakt protestfilmpje

Kermisexploitanten hebben een filmpje gepubliceerd waarin ze ageren tegen het uitblijven van steun voor de kermissector. De sector zegt te snakken naar lucht. De tekst is dan ook geschreven op het nummer 'Het Duurt Te Lang' van zangeres Davina Michelle.

14.58 - De Jonge over terrassen: ruimte voor versoepelingen is even op

In elk geval de komende weken zullen de terrassen van restaurants en café's nog niet open kunnen, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Het kabinet heeft ervoor gekozen een paar sectoren wat meer ademruimte te geven, maar het kabinet ziet voorlopig geen ruimte meer om de regels verder los te laten, zegt de bewindsman.

"Laten we nou verstandig zijn. Behoedzaam, stap voor stap. Maar niet onverhoeds en de snelste route terug naar af kiezen. Dat is onverstandig." Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen.

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Zeker nu parken de afgelopen dagen vol liggen met mensen, vinden de restauranteigenaren en kroegbazen het wrang dat ze niet open mogen.

14.40 - Schaduwcast staat klaar voor The Passion, mocht corona toeslaan

Mochten hoofdrolspelers van The Passion die op 1 april live vanuit Roermond wordt uitgezonden corona krijgen, dan kan die rol direct worden overgenomen door een ander. Om dat mogelijk te maken vinden er dubbele repetities plaats: een door de beoogde hoofdrolspelers, de andere door schaduwspelers die bij corona kunnen invallen.

Dat zei Jaco Doornbos van de productiemaatschappij die voor KRO-NCRV dit jaar The Passion organiseert, vrijdag tijdens een onlinepresentatie vanuit Roermond. Overigens zal Maria waarschijnlijk niet door een andere speelster vertolkt hoeven te worden. Trijntje Oosterhuis, die Maria speelt, heeft onlangs corona gehad, die is waarschijnlijk immuun, lichtte Doornbos toe.

13.25 - 287 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 287 coronapatiënten. Dat zijn er 16 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur werden 26 nieuwe patiënten opgenomen. Daar tegenover staat dat 36 patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Acht coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal en vier zijn er overgeplaatst. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant.

12.16 - 'Horecazaken die terras toch openen, krijgen boete'

Horecazaken die volgende week de terrassen openen, in weerwil van de coronaregels, kunnen op een boete rekenen. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vrijdag gezegd.

Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland roept collega's op om dinsdag 2 maart massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen. De horecabazen zeggen dat de grens is bereikt en dat het kabinetsbesluit om de zaken nog langer dicht te houden niet langer houdbaar is.

Verschillende Brabantse steden waaronder Eindhoven, Tilburg en Den Bosch doen niet mee aan de protestactie. Bepaalde regio's verkiezen een ludieke actie in plaats van geheel open te gaan: ze zetten de terrassen buiten, maar ontvangen geen gasten. Zo ook de eigenaar van 't Nippeltje in Ulvenhout. Uit protest heeft hij zojuist een skelet aan een tafeltje voor zijn zaak gezet.

11.55 - Politie onderzoekt of Baudet coronaregels overtrad op Urk

De politie onderzoekt op verzoek van het Openbaar Ministerie of partijleider Thierry Baudet de coronaregels heeft overtreden tijdens zijn bezoek aan Urk eerder deze week. Tijdens dat bezoek van de voorman van Forum voor Democratie (FVD) stonden heel veel mensen dicht bij elkaar.

Er werden veel handen geschud en Baudet at haring in een visrestaurant waar veel tafeltjes waren bezet. Volgens een woordvoerster van het OM leek het in Harderwijk en Veenendaal, waar Baudet ook op bezoek kwam, veel beter te gaan. Maar beelden van het bezoek aan Urk lijken te laten zien dat daar mogelijk strafbare dingen zijn gebeurd, zegt zij.

Onder meer uit onderzoek van die beelden moet blijken wat er precies is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk was. Het is nog niet bekend hoelang het onderzoek gaat duren.

11.09 - Slob: scholen moeten in ieder geval al beginnen met mentorlessen Onderwijsminister Arie Slob zegt dat scholen komende week in ieder geval vast kunnen beginnen met het geven van mentorlessen, waarin een leraar samenkomt met zijn of haar mentorklas. Het is belangrijk leerlingen te vragen hoe het met hen gaat, nu ze weken niet op school zijn geweest.

"En dat kan iedere school echt wel regelen." Veel middelbare scholen tobben nog over hoe ze volgende week de deuren weer moeten openen. Zo twijfelen schoolbesturen over het huren van externe ruimtes en over de invulling van het lessenrooster, nu ze minimaal een dag per week fysiek onderwijs mogen gaan geven.

"Het grootste dilemma is hoe om te gaan met de onderlinge afstand en hoeveel leerlingen er terechtkunnen", aldus een woordvoerder van de VO-raad eerder deze week.



10.55 - Minister: rotsituatie zal langer duren als terrassen opengaan

De huidige situatie met hoge besmettingscijfers zal alleen maar langer voortduren als horecaondernemers volgende week hun terrassen opengooien. Dat zei minister Bas van 't Wout van Economische Zaken vrijdag.

Een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep horecaondernemers deze week op om volgende week de terrassen te openen. Maar volgens Van 't Wout zou dat onverstandig zijn. Met de versoepelingen voor het onderwijs, winkels en contactberoepen wordt er al een bewust risico genomen, benadrukt hij. "Er is echt geen ruimte om meer te doen. Laten we hopen dat de cijfers zich de komende weken goed ontwikkelen, dan kunnen we 8 maart weer kijken wat kan."

10.31 - Viruswaarheid heeft het hoger beroep over de avondklok verloren

Actiegroep Viruswaarheid heeft het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok verloren. De uitkomst van het tegen de Nederlandse staat aangespannen kort geding maakte overigens voor de avondklok geen verschil, die was inmiddels al via een spoedwet in het parlement geregeld.

Voor de boetes voor het overtreden van de avondklok daarentegen, kon de uitspraak nog wel gevolgen hebben. Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 33.000 boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie had eerder al laten weten sinds de uitspraak van de rechter de boetes te hebben opgeschort. Tegen deze uitspraak is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

09.36 - Ook winkeliers overwegen rechtszaak om lockdown

De branchevereniging voor de detailhandel INretail overweegt naar de rechter te stappen om de heropening van winkels af te dwingen. Eerder deze week kondigden marktkooplieden en horecaondernemers al rechtszaken tegen de Staat aan wegens de harde lockdown.

Een woordvoerder van INretail zegt dat de belangenorganisatie juridische opties verkent om met een kort geding de gedwongen sluiting van veel niet-essentiÙle winkels aan te vechten. "Wij vinden dat winkels veilig open kunnen en dat dit al acht maanden is bewezen." Het is nog niet zeker of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, benadrukt INretail.

08.41 - Vertrouwen in coronabeleid daalt, naleving nog wel hoog

Het vertrouwen in het coronabeleid is verder gedaald. De naleving van de coronamaatregelen is desondanks nog steeds wel hoog. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat samen met de GGD geregeld mensen ondervraagt over hun gedrag, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Premier Mark Rutte. vergroot

07.11 - Streep door Intents Festival

Het Intents Festival 2021 in Oisterwijk wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 2022. "De coronasituatie, de huidige maatregelen en de vooruitzichten maken het onmogelijk om Intents Festival dit jaar te organiseren zoals mensen mogen verwachten en gewend zijn. " Het is de bedoeling dat het festival - dat vorig jaar ook al niet doorging - in 2022 plaatsvindt op 27, 28 en 29 mei. De tickets blijven volgens de organisatie 'honderd procent gegarandeerd geldig voor de 2022-editie'.

07.05 - Christen blijft kerk trouw in coronatijd

De coronacrisis heeft minder mensen de kerk uitgedreven dan sommigen vreesden. Veruit de meeste kerkgangers, 84 procent, blijven tijdens de crisis geregeld een dienst volgen, vaak die van de gemeente die ze voor de eerste lockdown al bezochten. Een minderheid van zestien procent is door corona gestopt met het volgen van kerkdiensten. Dat staat in een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Direct Research.

06.40 - 'Een derde ouderen gaat per brief stemmen'

Van de kiezers van 70 jaar en ouder is dertig procent van plan per brief te gaan stemmen. Dat meldt ouderenbond ANBO op basis van een eigen peiling. Van de 70-plussers denkt elf procent erover om een of twee dagen eerder naar het stembureau te gaan. Om het stemmen 'coronaproof' te laten verlopen heeft het kabinet bepaald dat mensen vanaf 70 jaar per brief mogen stemmen. Ook kan op veel plaatsen al op 15 en 16 maart worden gestemd.

06.34 - Lockdown zorgt voor recordkrimp winkeliers in non-foodsector

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

06.14 - Omstreden huisarts weigert patiënten zonder vaccinatieverklaring

Huisarts Rob Elens in Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risicos van het vaccin AstraZeneca. Dat is te lezen in het ED. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag doen.

05.16 - Besmet afval van coronateststraten vaak niet goed afgevoerd

Van de commerciële teststraten voerde veertig procent het afval dat mogelijk besmet is met corona op een verkeerde manier af. Ook bij vier teststraten van de GGD zijn overtredingen geconstateerd bij het afvoeren van mogelijk besmet afval, meldt het AD op basis van cijfers die bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn opgevraagd. Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden geconstateerd.

03.30 - Hof oordeelt over inmiddels in spoedwet gerepareerde avondklok

Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. Ongeacht de uitspraak blijft de avondklok. Deze is inmiddels via een spoedwet in het parlement geregeld. Maar voor de mensen die een boete hebben gekregen vanwege het overtreden van de avondklok, kan deze uitspraak wel gevolgen hebben. Mogelijk was hun boete dus onterecht en moet deze ongedaan worden.

02.04 -Weigering coronatest kan asielzoeker respijt geven

Verschillende partijen eisen opheldering van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, nu blijkt dat asielzoekers die niet meewerken aan een coronatest niet kunnen worden uitgezet. Daardoor komt de gedwongen terugkeer van vrijwel alle ongewenste vreemdelingen volgens De Telegraaf in gevaar. Zonder de testpapieren kunnen de vreemdelingen door de gezagvoerder of het thuisland geweigerd worden.

00.01 - Toeristische overnachtingen met dertig procent gedaald in 2020

Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is vorig jaar met dertig procent afgenomen naar 86,2 miljoen door de coronacrisis. Vooral bij hotels en groepsaccommodaties was een scherpe daling te zien. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode daalde het aantal overnachtingen bij campings en huisjesterreinen minder hard, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

00.01 - Minder auto's en motoren verkocht in coronajaar

Auto- en motorverkopers hebben flink veel last gehad van de coronacrisis. Na vijf jaar groei daalde de omzet over heel 2020 met bijna zeven procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna alle deelonderdelen van de auto- en motorsector hadden last van lockdowns en de sluiting van autofabrieken.

00.01 - Aantal sterfgevallen stijgt licht en is weer hoger dan normaal

Na een periode van daling is het totale aantal sterfgevallen in Nederland weer gestegen. Het sterftecijfer had twee weken geleden voor het eerst in maanden een niveau bereikt dat normaal is voor de tijd van het jaar, maar ligt daar nu weer boven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oorzaak ligt waarschijnlijk bij het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen, 150 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

23.32 - RIVM past coronasterftecijfer aan

Het RIVM heeft de schatting van het sterftecijfer van corona naar beneden bijgesteld na vragen van NRC. Tot en met maandag was dat volgens de RIVM-website 1,3 procent, daarna werd het tussen 1 en 1,3 procent. Afhankelijk van het aantal coronabesmettingen, kan het verschil in schatting van 0,3 procent ten minste duizenden sterfgevallen schelen.

23.23 - 'Site voor coronatest voldoet weer aan DigiD-richtlijnen'

De website waarop mensen een coronatest kunnen inplannen of de uitslag van de test kunnen inzien, voldoet weer aan de veiligheidseisen voor DigiD. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Om een afspraak te plannen of om een testuitslag te zien, moet een gebruiker inloggen met DigiD. Daarvoor gelden beveiligingseisen. Aan een DigiD zijn privacygevoelige gegevens gekoppeld, zoals een BSN-nummer.

