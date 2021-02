Coronanieuws: streep door Intents Festival

Het hoofdpodium van Intents Festival in 2019 (foto: Intents Festival). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het vertrouwen in het Nederlandse coronabeleid was nog nooit zo laag: slechts vier op de tien Nederlanders zijn nog te spreken over de aanpak.

Intents Festival 2021 wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 2022.

Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok.

07.41 - Vertrouwen in coronabeleid daalt, naleving nog wel hoog

Het vertrouwen in het coronabeleid is verder gedaald. De naleving van de coronamaatregelen is desondanks nog steeds wel hoog. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat samen met de GGD geregeld mensen ondervraagt over hun gedrag, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

Premier Mark Rutte. vergroot

07.11 - Streep door Intents Festival

Het Intents Festival 2021 in Oisterwijk wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 2022. "De coronasituatie, de huidige maatregelen en de vooruitzichten maken het onmogelijk om Intents Festival dit jaar te organiseren zoals mensen mogen verwachten en gewend zijn. " Het is de bedoeling dat het festival - dat vorig jaar ook al niet doorging - in 2022 plaatsvindt op 27, 28 en 29 mei. De tickets blijven volgens de organisatie 'honderd procent gegarandeerd geldig voor de 2022-editie'.

07.05 - Christen blijft kerk trouw in coronatijd

De coronacrisis heeft minder mensen de kerk uitgedreven dan sommigen vreesden. Veruit de meeste kerkgangers, 84 procent, blijven tijdens de crisis geregeld een dienst volgen, vaak die van de gemeente die ze voor de eerste lockdown al bezochten. Een minderheid van zestien procent is door corona gestopt met het volgen van kerkdiensten. Dat staat in een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Direct Research.

06.40 - 'Een derde ouderen gaat per brief stemmen'

Van de kiezers van 70 jaar en ouder is dertig procent van plan per brief te gaan stemmen. Dat meldt ouderenbond ANBO op basis van een eigen peiling. Van de 70-plussers denkt elf procent erover om een of twee dagen eerder naar het stembureau te gaan. Om het stemmen 'coronaproof' te laten verlopen heeft het kabinet bepaald dat mensen vanaf 70 jaar per brief mogen stemmen. Ook kan op veel plaatsen al op 15 en 16 maart worden gestemd.

06.34 - Lockdown zorgt voor recordkrimp winkeliers in non-foodsector

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker zestien jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

06.14 - Omstreden huisarts weigert patiënten zonder vaccinatieverklaring

Huisarts Rob Elens in Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risicos van het vaccin AstraZeneca. Dat is te lezen in het ED. De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag doen.

05.16 - Besmet afval van coronateststraten vaak niet goed afgevoerd

Van de commerciële teststraten voerde veertig procent het afval dat mogelijk besmet is met corona op een verkeerde manier af. Ook bij vier teststraten van de GGD zijn overtredingen geconstateerd bij het afvoeren van mogelijk besmet afval, meldt het AD op basis van cijfers die bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn opgevraagd. Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden geconstateerd.

03.30 - Hof oordeelt over inmiddels in spoedwet gerepareerde avondklok

Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep over het afschaffen van de avondklok. Ongeacht de uitspraak blijft de avondklok. Deze is inmiddels via een spoedwet in het parlement geregeld. Maar voor de mensen die een boete hebben gekregen vanwege het overtreden van de avondklok, kan deze uitspraak wel gevolgen hebben. Mogelijk was hun boete dus onterecht en moet deze ongedaan worden.

02.04 -Weigering coronatest kan asielzoeker respijt geven

Verschillende partijen eisen opheldering van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, nu blijkt dat asielzoekers die niet meewerken aan een coronatest niet kunnen worden uitgezet. Daardoor komt de gedwongen terugkeer van vrijwel alle ongewenste vreemdelingen volgens De Telegraaf in gevaar. Zonder de testpapieren kunnen de vreemdelingen door de gezagvoerder of het thuisland geweigerd worden.

00.01 - Toeristische overnachtingen met dertig procent gedaald in 2020

Het aantal toeristische overnachtingen in Nederland is vorig jaar met dertig procent afgenomen naar 86,2 miljoen door de coronacrisis. Vooral bij hotels en groepsaccommodaties was een scherpe daling te zien. Door een sterke toename van het aantal binnenlandse gasten in de zomerperiode daalde het aantal overnachtingen bij campings en huisjesterreinen minder hard, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

00.01 - Minder auto's en motoren verkocht in coronajaar

Auto- en motorverkopers hebben flink veel last gehad van de coronacrisis. Na vijf jaar groei daalde de omzet over heel 2020 met bijna zeven procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna alle deelonderdelen van de auto- en motorsector hadden last van lockdowns en de sluiting van autofabrieken.

00.01 - Aantal sterfgevallen stijgt licht en is weer hoger dan normaal

Na een periode van daling is het totale aantal sterfgevallen in Nederland weer gestegen. Het sterftecijfer had twee weken geleden voor het eerst in maanden een niveau bereikt dat normaal is voor de tijd van het jaar, maar ligt daar nu weer boven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oorzaak ligt waarschijnlijk bij het nieuwe coronavirus. Vorige week overleden naar schatting 3600 mensen, 150 meer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

23.32 - RIVM past coronasterftecijfer aan

Het RIVM heeft de schatting van het sterftecijfer van corona naar beneden bijgesteld na vragen van NRC. Tot en met maandag was dat volgens de RIVM-website 1,3 procent, daarna werd het tussen 1 en 1,3 procent. Afhankelijk van het aantal coronabesmettingen, kan het verschil in schatting van 0,3 procent ten minste duizenden sterfgevallen schelen.

23.23 - 'Site voor coronatest voldoet weer aan DigiD-richtlijnen'

De website waarop mensen een coronatest kunnen inplannen of de uitslag van de test kunnen inzien, voldoet weer aan de veiligheidseisen voor DigiD. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Om een afspraak te plannen of om een testuitslag te zien, moet een gebruiker inloggen met DigiD. Daarvoor gelden beveiligingseisen. Aan een DigiD zijn privacygevoelige gegevens gekoppeld, zoals een BSN-nummer.

