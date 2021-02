Wachten op privacy instellingen... Foto: Dirk van de Voort Foto: Dirk van de Voort Foto: Remco de Ruijter Foto: SQ Vision / Perry Roovers Volgende Vorige vergroot 1/5 Grote picknick in binnenstad van Breda als actie tegen lockdown van de horeca

Tientallen horecaondernemers in Breda hebben een ludieke picknick in de stad georganiseerd. Ze willen graag de terrassen weer opengooien en laten zien dat dit ook gewoon kan. Honderden groene grasmatjes van twee bij twee meter zijn op veilige afstand van elkaar neergelegd op verschillende pleinen en plekken in de stad waarop mensen kunnen picknicken.

"Het is het grootste park van Nederland geworden. Gezellig druk en alles volgens de regels", zegt een van de initiatiefnemers Dirk van de Voort opgetogen. Tegen het eind van de middag werd het op de Grote Markt zo druk dat de ondernemers de matjes weggehaald hebben en boa's en agenten mensen moesten aanspreken op de coronaregels.

"Dat ging heel relax en in goed overleg met de gemeente", vertelt de initiatiefnemer. "We hadden ons punt gemaakt en daarom was het mooi geweest. Sommige mensen stonden te dicht bij elkaar of waren met één of twee man teveel op een kleedje, maar geen gekkigheid."

'Alles vol'

Dirk spreekt van een geslaagde actie. "Alles zat vol nu, elk matje was bezet en mensen namen zelf stoeltjes en thermoskannen mee." Boa's houden volgens hem een oogje in het zeil zodat er niet teveel mensen op één plek komen, maar dat gaat allemaal goed. "Het kan gewoon."

De horecazaken verkochten aan de deur koffie en thee en deden best goede zaken, maar daar ging het niet om volgens Van de Voort. "Het gaat om het signaal naar Den Haag. Het is een kwestie van stoelen en tafels neerzetten en we kunnen veilig open op anderhalve meter."

Spreiding

"De tranen sprongen mij in de ogen bij de volle parken en het schaatsen, want het is gewoon niet te handhaven omdat mensen eruit willen. Alleen tegelijkertijd als mensen zo dicht bij elkaar staan, wat betekent dat voor de besmettingen en onze heropening?", vraagt de ondernemer zich hardop af.

Hij is van mening dat door in ieder geval de terrassen te openen, mensen een extra plek hebben waar ze veilig eruit kunnen. "De burgemeesters snappen dat ook want zij staan dichterbij de ondernemers, maar in Den Haag lijken ze nog niet bewust van wat er wel kan en spreiding nodig is."

Geen perspectief

Horeca moet door de lockdown gesloten blijven en tot wanneer is nog altijd onduidelijk. Volgens veel ondernemers is dat zeker voor de buitenruimtes onzinnig. Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep ondernemers eerder op om dinsdag de terrassen te openen.

Volgens de groep is er een gebrek aan perspectief en is de grens niet alleen financieel maar ook psychisch bereikt. Ze vinden dat de horeca en de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening betalen voor de coronacrisis. Tegelijkertijd vindt de groep de noodsteun van het kabinet onvoldoende.

foto: Remco de Ruijter vergroot

