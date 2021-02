Politie stuurt iedereen weg uit te druk Valkenbergpark Breda, vier mensen opgepakt

Troep bleef achter toen iedereen vertrokken was (foto: de politie). vergroot

De politie heeft iedereen die begin deze avond in het Valkenbergpark in Breda was, naar huis gestuurd. Het was er te druk, laat de politie op Twitter weten. Hoeveel mensen er precies in het park in het centrum van de stad op de been waren, is niet duidelijk.

Mensen hielden zich er niet aan de coronamaatregelen en konden allemaal vertrekken. Vier bezoekers van het park gooiden spullen naar de politie, wat precies is niet bekend. Zij zijn opgepakt.

Nadat iedereen was vertrokken uit het park, bleef alleen troep achter, is te zien op een foto van de politie.

Woendag ook te druk in Tilburg

Afgelopen woensdag werden ook de bezoekers van het Spoorpark in Tilburg weggestuurd, omdat het daar veel te druk was. Daar waren honderden mensen aanwezig.

Ironisch genoeg, werd zaterdagmiddag in het centrum van Breda nog een ludieke actie gevoerd door horecaondernemers. Ze legden groene grasmatjes neer van twee bij twee meter waar mensen op konden picknicken. "Het is het grootste park van Nederland geworden. Gezellig druk en alles volgens de regels", zei een van de initiatiefnemers Dirk van de Voort opgetogen.

Beelden van overvolle parken waren deze week ook aanleiding voor horeca-ondernemers uit onder meer Breda om aan te kondigen hun terrassen open te gaan gooien.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.