Voormalige klanten van failliete Just Wellness kunnen toch hun oude vouchers inleveren

Waar eerst in Eindhoven Just Wellness zat zit nu een nieuwe eigenaar met een beautysalon (foto: André Martens). vergroot

Klanten van de failliete beautysalonketen Just Wellness kunnen vanaf volgende week hun vouchers inleveren bij de nieuwe eigenaar All in 1 Beauty in Eindhoven en Helmond. De salon geeft de helft van de voucherwaarde terug op een nieuw contract met hen, laat adviseur André Martens weten die de overname financieel heeft begeleid.

Woensdag mogen de meeste contactberoepen weer de deuren openen. Dat betekent dat kappers, pedicures en ontharingszaken weer kunnen werken. Voor al deze behandelingen kunnen klanten terecht bij de nieuwe keten. De eigenaar van de salon heeft drie zaken waaronder het voormalige pand van Just Wellness aan de Limburglaan in Eindhoven. "Er zijn overnameplannen om ook de failliete zaken over te nemen in Tilburg en Breda, maar door corona zijn deze plannen in de koelkast gezet", zegt Adviseur Martens.

Voucher toch geld waard

Destijds zorgde het failliete Just Wellness voor veel ophef. Duizenden klanten hadden betaald voor behandelingen die niet meer gegeven konden worden. "Wij hebben dertigduizend van deze klanten gemaild met de mededeling dat hun waardeloze tegoedbon van Just Wellness toch nog iets waard is zodra ze klant worden bij ons. Achtduizend van hen hebben al aangegeven hier gebruik van te maken", weet adviseur Martens.

LEES OOK: Gedupeerde klanten van Just Wellness door coronacrisis nog geen vergoeding, overname uitgesteld

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.