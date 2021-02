Het gluren in nestkasten is weer begonnen: volg het liefdesleven van twee slechtvalken hier

Bij ASML en op de toren van het provinciehuis en Bredase kerk zitten ook ieder jaar slechtvalken te broeden (foto: omroep Brabant). vergroot

Het liefdesleven van twaalf verschillende vogels is vanaf zondag weer live te volgen. Bij twaalf nesten heeft de Vogelbescherming webcams geplaatst die de komende maanden laten zien wat er zich in het nestje allemaal afspeelt. In onze provincie kunnen we de slechtvalken op de voet volgen, in het dorpje de Mortel.

Hoog in de communicatietoren van Alticom bij de Mortel laat de webcam alle perikelen zien van een koppeltje slechtvalken. In tegenstelling tot het nest van de bosuil in Limburg liggen er nog geen eieren. Maar de bosuil is er dan ook altijd snel bij.

Het bekijken van de nesten is elk jaar erg populair. Normaal volgen zo'n miljoen kijkers de gebeurtenissen via de camera's, vorig jaar keken vanwege de lockdown 1, 8 miljoen vogelliefhebbers naar de ontwikkelingen in de nesten.

Nieuwe nesten

In maart komen er nog nieuwe camera's in nesten bij. De vogelbescherming wil nog niet zeggen bij welke soort vogels en waar de camera's geplaatst worden. Alle camera's blijven aan totdat de kleintjes zijn uitgevlogen.

Bekijk het nest van de Brabantse slechtvalken hier.

Vorig jaar was te zien hoe de slechtvalken hun jongen te eten gaven:

