Man zet pistool tegen hoofd van voorbijganger en wordt aangehouden

Bij een man van 26 is maandagmorgen vroeg in zijn woonplaats Tilburg een pistool tegen het hoofd gezet. Dat gebeurde op de Noordhoekring. Hij werd aangesproken door een andere man, die volgens de politie allerlei vreemde verhalen vertelde en het slachtoffer hinderlijk was blijven volgen.

Eerder die nacht was hij al bekeurd wegens het overtreden van de avondklokregel. De bedreiger kon in de Piusstraat worden aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Bij hem werd overigens geen pistool gevonden. Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Verwarde indruk

Het slachtoffer liep rond vijf uur vanuit de Noordhoekring in de richting van de Spoorlaan. Op dat moment kwam er volgens de politie een man op hem af die in de Engelse taal vroeg of hij een sigaret voor hem had. Toen de Tilburger die niet voor hem had, vertelde de man allerlei vreemde verhalen. Hierdoor kwam hij verward op het slachtoffer over.

De belager bleef het slachtoffer volgen totdat hij ineens een voorwerp uit zijn zak haalde en dit tegen het hoofd van de Tilburger drukte. Het slachtoffer had direct in de gaten dat het om een pistool ging en vreesde voor zijn leven. De bedreiger deed vervolgens allerlei vreemde uitlatingen, waarna hij wegvluchtte. Het hevig geschrokken slachtoffer heeft daarop meteen de politie gebeld. Hij raakte overigens niet gewond., maar heeft wel aangifte gedaan .

De verdachte werd herkend door een agent toen die zijn signalement kreeg te horen. Het bleek om dezelfde man te gaan die hij rond drie uur zondagnacht op de bon had geslingerd. De man liep namelijk zonder geldige reden over de Heuvelring en rond die tijd is dat door de avondklok verboden. Tegen half zes maandagmorgen kwam de agent de man weer tegen, op de Piusstraat, en arresteerde hem.

