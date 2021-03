Ook inbrekers blijven thuis door corona: kwart minder inbraken

Het afgelopen jaar zijn er veel minder inbraken gepleegd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Gemiddeld nam het aantal inbraken met bijna een kwart af. Ook in bijna alle Brabantse gemeenten het aantal woninginbraken flink gedaald.

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar waarom er minder inbraken zijn gepleegd. Maar volgens het CBS ligt het voor de hand dat het te maken heeft met de coronamaatregelen. Als mensen meer thuis werken en vaker thuis zijn, krijgen inbrekers minder kans.

Niet alleen het aantal inbraken is fors afgenomen. Volgens het CBS is alle ‘traditionele criminaliteit’ sterk gedaald het afgelopen jaar. Ook dat heeft waarschijnlijk te maken met de coronamaatregelen: zakkenrollen en straatroven werd lastiger en nam met respectievelijk 47 en 16 procent af. En ook het aantal winkeldiefstallen lag 13 procent lager dan vorig jaar, waarschijnlijk doordat veel winkels gesloten zijn of waren.