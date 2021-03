Dierenarts Carolien gaf agressieve Stafford een spuitje: 'Vijf agenten om me heen'

Dierenarts Carolien Buck als de hond wordt weggedragen (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Dierenarts Carolien Buck moest zondag een agressieve hond laten inslapen in een flatgebouw aan het Dokter Struyckenplein in Breda. Er ging echt even een adrenalinestoot door haar lijf, vertelt ze. De Stafford had zijn baasje aangevallen. De vrouw had de hond uiteindelijk opgesloten in de gang van haar appartementengebouw. Ze raakte door de beten zo ernstig gewond, dat ze nog in het ziekenhuis ligt.

Carolien Buck werd door de politie opgeroepen om te assisteren. "Ik had vijf politiemensen om mij heen toen ik de hond een spuitje moest geven", zegt ze nu met een lach.

Spannend was de klus zeker. De politie ging met een schild en een vangstok het appartementengebouw binnen. In de gang zat de luid blaffende hond. "Hij was nog steeds gefocust op de deur waarachter de eigenaar zat", zegt de dierenarts. Toen de hond eenmaal gevangen was, gaf ze het agressieve dier een spuitje in zijn bil, om het te laten inslapen. Dat gebeurde overigens op verzoek van de eigenares van de hond, benadrukt ze.

"Als ze bijten, is de schade enorm."

Volgens de dierenarts was de hond onberekenbaar agressief en heel gevaarlijk. Dierenarts Carolien Buck: " Ze hebben enorme, sterke kaken. Als ze bijten, is de schade enorm."

Toch zijn Staffords, die vaak het label vechthond hebben, volgens haar niet altijd gevaarlijk: "Het zijn vaak heel lieve honden." Dat een hond zijn baasje aanvalt is ook voor de dierenarts uitzonderlijk.

Dierenarts Carolien Buck bij de politiemensen (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.