Op zoek naar roofvogel Pino: Arno en zijn vrouw speuren bosjes in Heeze af

Arno Jansen uit Loon op Zand is al een week op zoek naar zijn weggevlogen roofvogel Pino. Hij krijgt inmiddels tips uit de hele provincie over zijn kuifcaracara. Maandagmiddag ging hij zoeken in Heeze, waar een oplettende buurtbewoner een onbekende vogel hoorde en een opname naar Arno stuurde. Het moet haast Pino wel zijn.

“Pinooo!” Samen met zijn vrouw trekt Arno door de bosjes aan de rand van het dorp. Een schel fluitje zou de roofvogel moeten lokken, maar het beestje laat zich niet zien. De bezorgdheid is in zijn ogen te zien, “Ik heb heel veel met deze vogel. Als je in zijn volière komt, trekt hij de schoenveters uit je schoenen en gaat hij op je hoofd zitten”, beschrijft Arno. Het beestje heeft karakter, is slim en ondeugend.

“Als er een vreemde roofvogel in de buurt is, proberen de kauwen die weg te jagen."

Na een longe ronde in en rond Heeze is Pino nog steeds niet gevonden. Urenlang zochten Arno en zijn vrouw in de buurt. Misschien wel tegen beter weten in, want de lokale buurtvogels waren opvallend rustig en dat is geen goed teken. “De kauwen zijn erg rustig”, beschrijft Arno. “Als er een vreemde roofvogel in de buurt is, proberen ze die weg te jagen."

Arno geeft niet op. Zijn telefoon staat roodgloeiend door alle tips, de accu is zelfs al leeg. “We gaan zo een kabeltje kopen bij het benzinestation." Dan vertrekt het stel, op naar de volgende tip.

