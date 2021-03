Geld stroomt binnen voor graf van Janus Kiep: ‘Hij is een legende’

Zelfs veertig jaar na zijn dood draagt Den Bosch icoon Janus Kiep nog op handen. In een paar uur tijd bracht een doneeractie voor zijn grafrechten al ruim 1300 euro op. “Dit is echt ongekend”, vertelt initiatiefnemer Ernst Jan van Loenen.

Misvormd gezicht

Janus Borghs was een opvallend figuur in Den Bosch. Hij had een misvormd gezicht en één van zijn ogen was permanent dichtgeknepen. Hij werd in de volksmond ook wel Janus Kiep(oog) genoemd.