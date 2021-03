'Domper en strop', maar organisatie ziet nog mogelijkheden voor Indoor Brabant

Marcel Hunze, directeur van Indoor Brabant. vergroot

Een flinke domper en een absolute strop. Zo betitelt Marcel Hunze de afgelasting van Indoor Brabant voor het tweede jaar op rij. The Dutch Masters, zoals het paardensportevenement officieel heet, gaat niet door wegens de uitbraak van het rhinopneumonie virus onder paarden. Vorig jaar was corona spelbreker voor het spektakel in de Brabanthallen.

Hunze had maandagmorgen niet verwacht dat hij een streep moest halen door zijn evenement, zo zei hij dinsdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER!

“Het is snel gegaan nadat bekend was geworden dat er een virus rondging. In de loop van de dag en avond is geconcludeerd dat een aantal paarden niet te traceren was, waardoor de veiligheid en gezondheid niet konden worden gegarandeerd. Daarop heeft de internationale paardensportfederatie besloten om wedstrijden in zeker tien landen op het Europese vasteland te schrappen. En daar hoort ons land ook bij. Vervolgens zijn we de hele nacht en ochtend in de weer geweest om alternatieven te onderzoeken”, aldus Hunze.

Al dan niet tegen beter weten in hoopt de directeur dat The Dutch Masters later in het voorjaar alsnog kan doorgaan. Maar dat is vooral afhankelijk van de verspreiding van het virus, dat bij paarden tot verlamming en zelfs de dood kan leiden.

"Het is een absolute strop."

Op de financiële gevolgen van (in ieder geval) het uitstel kon Hunze nog niet ingaan. “Maar”, erkent hij, “het is absoluut een strop. Gelukkig hebben we een heleboel trouwe partners, die ons steunen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we, als het dit jaar definitief niet doorgaat, volgend jaar een reguliere Dutch Masters kunnen houden.”

