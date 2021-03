Tienduizenden euro's gevonden bij inval in illegale gokhal in Eindhoven

Het pand waar de politie de zestien verdachten aanhield. vergroot

Bij de inval in een illegale gokhal aan de Leenderweg in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond vele tienduizenden euro's gevonden. Dit zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Zestien mannen werden bij de actie aangehouden voor illegaal gokken. Het precieze bedrag dat de politie vond, wordt in het belang van het onderzoek niet bekendgemaakt.

Zondag kwamen dertien verdachten al vrij. Ook de drie mannen die dinsdag nog vastzaten, komen snel vrij. Ze worden niet voorgeleid aan de rechter-commissaris om ze eventueel langer vast te houden, laat de woordvoerder van het OM weten. Wel blijven volgens hem alle zestien mannen verdachten in de zaak.

De drie verdachten die het langst hebben vastgezeten, worden verdacht van witwassen. De andere dertien van het overtreden van de Wet op de kansspelen. De zestien waren aan het gokken toen de politie het pand aan de Leenderweg binnenviel. "Je moet je niet voorstellen dat er allerlei gokautomaten stonden", legt de woordvoerder uit. "Ze zaten aan een tafel te gokken."

De politie kwam de verdachten op het spoor in een lopend onderzoek. De mannen komen bijna allemaal uit Nederland en Duitsland. Ze zijn tussen de veertig en zestig jaar oud.

Buurtbewoners niet verbaasd

De inval zaterdag verbaasde buurtbewoners niet. Het pand waar een kroeg zit, is momenteel dicht vanwege corona, maar ze zagen er geregeld mensen in en uit lopen met tassen. Ook stonden er vaak dure auto’s voor de deur met Duitse kentekens.

Tot afgelopen april zat Ruby's Disco Bar in het pand. Eerder zat er stripbar After Dark en daarna shishalounge Down Town. En ook in die tijd was het volgens de buurtbewoners geregeld onrustig rond het pand. Zo veroorzaakte een handgranaat in augustus 2018 een explosie bij de shishalounge. Inderdaad hetzelfde pand, zo bevestigde een woordvoerder van de politie zondag.

