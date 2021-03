Opluchting bij sportclubs nu jongeren weer samen mogen trainen: 'Heel erg gemist'

Na maanden mogen jongeren tot 27 jaar oud weer in teams trainen. Ook bij Hockey Heeze gingen deze trainingen woensdagavond voor het eerst weer van start. "Mijn verjaardag is bijna dus ik hoop dat ik dan nog mag meedoen", lacht de 26-jarige Carlijn.

De opluchting is voelbaar op de velden van de hockeyclub in Heeze. Met stralende gezichten komen de spelers van Dames 1 het veld op. "Dit is echt een teamsport! Een duel of oefenen op goal, dat wil je minstens met tien man doen", vervolgt Carlijn van Lierop opgelucht. "Toch vind ik vooral de gezelligheid weer fijn. Ik heb iedereen heel erg gemist."

Sinds oktober was met je hele team sporten alleen nog mogelijk voor jongeren onder de 18 jaar oud. Carlijns team mocht alleen nog in duo's trainen. Dat zag haar club niet zitten daarom en stopten de trainingen vanaf die maand. "Het lijkt helemaal niet meer op hockey met z'n tweeën. En we gingen de winterstop bijna in", verklaart trainer René Bax. Carlijn vult aan: "En we zijn mooi weer hockeyers."