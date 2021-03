Oosterhout blij met coronaherstelplan: 'Het centrum moet hier weer leven en bruisen'

De helft van de panden in winkelcentrum Arendshof staat momenteel leeg. vergroot

Er komt een groot coronaherstelplan, onder andere om een levendige binnenstad te creëren in Brabantse gemeenten. In totaal is er ongeveer 125 miljoen euro beschikbaar. Oosterhout is een van de plaatsen waar ze het geld goed kunnen gebruiken. Momenteel staan hier veel winkels en bedrijven leeg, waardoor de ziel uit het centrum is verdwenen.

"Met het coronaherstelplan willen we de binnenstad transformeren", zegt Robin van der Helm, wethouder Economische Zaken in Oosterhout. "Voordat de coronapandemie uitbrak, hadden we daar al hoofdpijn van, en dat is er inmiddels niet beter op geworden. We moeten hier enorm veel investeren om de leegstaande vierkante meters winkeloppervlak in te vullen met een andere functie."

De gemeente Oosterhout heeft winkelcentrum Arendshof gekocht en op deze plek komt nu het nieuwe stadhuis. Ongeveer de helft van het overdekte winkelcentrum staat momenteel leeg.

De ondernemers die nog wel in het winkelcentrum zijn gevestigd, wordt gevraagd met hun winkel naar het hart van het centrum te verhuizen. En lege panden worden omgebouwd tot huizen. Aan de rand van het centrum is het plan om minder winkeloppervlakte te creëren, maar juist meer appartementen en meer groen.

"Dat zijn natuurlijk niet de plaatjes die we willen hebben in een binnenstad."

Bij het winkelcentrum staan twee voormalige bankgebouwen al jaren leeg. "En dat zijn natuurlijk niet de plaatjes die we willen hebben in een binnenstad", vindt Van der Helm. "Het moet hier leven en bruisen." De voormalige bankpanden worden daarom getransformeerd tot woningen.

In Schijndel zijn ze acht jaar geleden al begonnen om van het centrum weer een leefbaar geheel te maken. En met resultaat, want momenteel hebben 115 ondernemers er een zaak, en staan er nog maar drie tot vier panden leeg.

In het dorpshart zie je momenteel alleen winkels en restaurants. De ondernemers die eerder aan de rand van het centrum gevestigd waren in winkelcentra zijn naar het centrum getrokken. En de winkelcentra zijn weer volgebouwd met appartementen.

"Er is weer meer reuring, zelfs in coronatijd."

"Het gaat goed met Schijndel", zegt Harrie van Herpen, citymanager van Schijndel. "Er is weer meer reuring, zelfs in coronatijd. Mensen komen toch naar het centrum toe om even te shoppen. Als er steeds panden leeg staan, en ze moeten weer verder lopen, ja, dat werkt niet."

"Ik vergelijk het met een vakantie in een klein, toeristisch dorpje, waar heel veel winkeltjes zijn. Dan kan ik lekker rondstruinen en rondkijken. En dat kan in Schijndel nu ook", aldus Van Herpen.

Woensdag werd het coronaherstelplan gepresenteerd. De provincie en gemeenten trekken daar zelf tientallen miljoenen voor uit, maar vormen samen ook één front om zoveel mogelijk coronaherstelgelden uit Den Haag en Brussel naar Brabant te krijgen.

