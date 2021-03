Dit zien we op de beelden van de avondklokrellen

'Shampooman' rende de winkel uit (foto: politie) vergroot

Aan de hevige rellen in Eindhoven deden ook vrouwen mee. Twee onbekenden kreeg de politie in beeld: letterlijk. Dat werd woensdagavond duidelijk in de speciale uitzending van Bureau Brabant. "De enige twee vrouwen die op beeld staan", is te horen in de uitzending. Verslaggever Willem-Jan Joachems keek uitgebreid naar de beelden en dit viel hem op.

Lang zwart haar, grijze jas, grijze das, Adidastasje voor haar buik en een mondkapje. Ze heeft nog geen naam. Alleen een nummer dat de recherche haar heeft gegeven: 25. Op de beelden staat ze samen met een andere jonge vrouw: nummer 133. Deze dame heeft een bontkraag met sjiek schoudertasje en witte broek. Ze lijken met zijn tweeën. Goed herkenbaar tussen al die in het zwart geklede mannen.

Verdwaald

Nummer 25 pakt een steen op en gooit die naar het stationsgebouw. Er verschijnt een ster in het raam. De ander doet hetzelfde en dan lopen ze weg. 25 kijkt naar haar vriendin en ze lijkt iets te zeggen: zag je dat! Jazeker. En je vrienden, familie en werkgever misschien ook. Maar wat de twee vrouwen daar te zoeken hebben? Ze lijken wat verdwaald.

Het zijn opvallende nieuwe beelden die de politie woensdag openbaar maakte. 34 mensen spelen daarin een prominente rol. Drie van hen bracht de politie vorige week al naar buiten. Toen onherkenbaar, want de politie denkt dat het tieners zijn en die verdienen extra bescherming. Ze konden zich melden, maar deden dat niet. En nu moeten ze daarom ook op de blaren zitten.

Kanariegele jas

Een van hen is nummer 007. Hij loopt rond in een kanariegele jas. Dat geldt ook voor 109. Hij is gefilmd door een beveiligingscamera op straat. 109 probeert de camera stuk te gooien met twee stenen. Maar die filmt gewoon door en wint het 'gevecht’ eigenlijk.

Nummer 120 draagt een rode baseballpet. 020 heeft een baardje en opvallende trui van de Miami Dolphins. Hij is later ook te zien op de beveiligingscamera van de stationshal. Daar staat hij naast de witte stationspiano als iemand in het zwart die omduwt. Het is een van de dramatische momenten van die dag.

Koffiedrinken

035 lijkt een actievoerder: Nexit staat er op zijn oranje shirt en een rood-wit-blauwe vlag op zijn schouder. Er waren eerder die dag actievoerders op het 18 Septemberplein aan het ‘koffiedrinken’. Sommigen zijn meegesleurd in de rellen. De bekendste is tegelzetter en Bosniëveteraan Marcel uit Nunspeet, die een maandenlange celstraf kreeg.

Raar is het om te zien hoe relschoppers het bewijs vastleggen met hun mobieltje. Zoals 102 die al trappend tegen de Prorail-auto zijn eigen misdrijf filmt.

Bewakingscamera's legden vast hoe mannen uit de Jumbo komen met gestolen boodschappen: buit dus. Nummer 65 graait tussen de sloffen sigaretten. 57 rent naar buiten met vier flessen shampoo. 64 pakt een Jumbotasje om rustig wat gekoelde producten in te stoppen. 049 loopt met zes flessen wijn: rosé en wit zo te zien.

In dit onderzoek is nog niet eerder zo'n grote groep op internet gezet. En er zit meer aan te komen. De nummering van de verdachten loopt op tot zeker 159. Lang niet iedereen is al gepakt. Ga uit van 500 relschoppers. Nog pakweg 300 te gaan voor het speciale rechercheteam.

Bekijk hier de speciale uitzending van Bureau Brabant over de avondklokrellen:

