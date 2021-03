Deze 22 mannen en 2 vrouwen deden mee aan de avondklokrellen in Eindhoven

Bureau Brabant liet woensdagavond 24 relschoppers herkenbaar in beeld zien die mee hebben gedaan aan de avondklokrellen in de Eindhovense binnenstad. Op de website Politie.nl staan nog 14 andere daders die met stenen en hekken gooiden, plunderden en vernielingen pleegden. Ook zij zijn goed te herkennen.

De speciale uitzending stond helemaal in het teken van de rellen in Eindhoven op 24 januari. Ook werden nieuwe beelden van de ongeregeldheden en de daders getoond.

Plunderen en stenen gooien

Vanaf twee uur liep het uit de hand en moest de Mobiele Eenheid meerdere charges uitvoeren. Politie en ME konden niet voorkomen dat onder meer in en om station Eindhoven Centraal een ravage werd aangericht. Hierbij werden onder meer ruiten van het station ingegooid. Verder werd een auto van ProRail in brand gestoken en de Jumbo in het stationsgebouw werd geplunderd.