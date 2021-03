Brabanders klikten een record aantal keer over misdaad, omdat we veel thuis waren

Foto: archief vergroot

Meld Misdaad Anoniem (MMA) kreeg vorig jaar een recordaantal tips. Mogelijk komt dat door de lockdown: we zaten vaker thuis en en het was rustiger op straat. Dan zie je drugshandel en geweld beter in je eigen omgeving, denkt MMA. Inwoners van West-Brabant belden weer bovengemiddeld veel, net als de afgelopen jaren. Maar nu ook echt vaker dan ooit.

Landelijk kwamen ruim 25.000 meldingen binnen, zowel telefonisch en via de mail. Een stijging van dik vijftig procent. Het MMA-bureau geeft alle tips door aan de politie. "Over vrijwel alle vormen van criminaliteit werd vorig jaar meer gemeld," zegt Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem. Hij denkt dat we misstanden minder goed accepteren en er wat aan willen doen.

Het aantal meldingen van drugshandel is landelijk verdubbeld. Net als illegale prostitutie waarover ook veel werd gerapporteerd.

In de politieeenheid Zeeland-West-Brabant kwamen 2662 anonieme meldingen binnen, in 2019 waren dat er 1809. In Oost-Brabant 1937, in2019 nog 1309. Limburg is landelijk koploper met de meeste meldingen. Zeeland-West-Brabant staat tweede. Oost Brabant staat vijfde en zit net onder het landelijk gemiddelde.

Alle anonieme info leidde in het oosten tot 387 arrestaties en in het westen tot 192 mensen die in de boeien werden geslagen.

In Brabant worden vooral wietzaken gemeld. Pakweg een derde van de gevallen. De bekendere zaken die door een anonieme melding aan het licht kwamen, zijn de vuurwerkvangst van 2200 kilo in St Oedenrode, een darkwebwinkel in Tilburg met 44 kilo harddrugs, een Bossche drugsdealer met 67 pakketjes coke. Daarnaast een fikse hennepkwekerij in Mill met bijna 3000 planten en vijf kwekerijen in Roosendaal en Fijnaart en de vondst van 75.000 euro contant geld in een huis in Bergen op Zoom.

