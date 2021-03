Kastanjes op de Parade worden gekapt en er komen lindes en iepen voor terug

Wachten op privacy instellingen... Sfeerbeeld zoals de Bossche Parade er over 30 jaar weer uit gaat zien (impressie gemeente Den Bosch) Alle kastanjes worden gekapt (foto: Jan Peels) Zieke Kastanje (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/4 Kaalslag op Parade in Den Bosch: alle kastanjes worden gekapt

Alle kastanjebomen verdwijnen binnenkort van de Parade in Den Bosch en in december komen er jonge lindes en iepen voor in de plaats. "Het wordt een kale boel. Dat vind ik jammer, maar ze kappen ze niet voor niets", zeggen Bosschenaren op het plein

Veel van de kastanjes die er nu staan, zijn ziek. Twee weken geleden werd al een begin gemaakt met het omverhalen van 33 zieke bomen. Door de kastanjebloedingsziekte zijn ze ernstig verzwakt. Om te voorkomen dat er takken afbreken of bomen omwaaien, heeft het gemeentebestuur besloten alle bomen te vellen.

"Ze zijn zo zwak dat ze het nog maar een jaar zouden volhouden. We hebben een kapvergunning aangevraagd en als alles meezit worden de bomen half april geruimd", vertelt de wethouder op een koude Parade. "Het hele plan om de bomen te vervangen kost 1 miljoen euro."

Hittestress

In december komen er jonge lindes en iepen voor terug. "De 122 bomen plaatsen we straks opnieuw in een 18e-eeuws bomencarré langs de rand van het plein. Dat besluit is in 2007 al door de raad genomen." Het plein wordt dus niet opnieuw ingericht. De bomen komen op de plaats van de huidige kastanjes.

"We planten straks twee soorten bomen om het risico dat alle bomen ziek worden kleiner te maken. Niet alle bomen zijn geschikt voor deze locatie. In overleg met verschillende boomspecialisten is daarom gekozen voor lindes en iepen", zegt Van der Geld.

De bomen hebben een belangrijke functie om het plein af te koelen. Om hittestress deze zomer tegen te gaan willen we al enkele bomen die later worden gepland in bakken op het plein zetten."

Het duurt 30 jaar voor de bomen volgroeid zijn (foto: gemeente Den Bosch) vergroot

Archeologisch monument

De Parade is een archeologisch monument. Onder het plein liggen nog de fundamenten van het middeleeuwse Begijnhof. Dat betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Omdat de overgebleven kastanjes al snel gekapt worden, geeft het de archeologen de kans om de geschiedenis van het plein te onderzoeken.

Het is niet de eerste keer dat alle bomen van het plein verdwijnen. In de jaren zestig werd de Parade ook drastisch aangepakt. De bomen werden toen ook omgehakt en het plein werd een parkeerterrein.

Voordat in december de nieuwe bomen komen, wordt de grond verbeterd. Vanwege de nieuwbouw van het Theater aan de Parade komt een klein deel van de bomen pas als het theater klaar is.

De bomen worden in verschillende fases geplant. Op die manier blijft het plein dit jaar zoveel mogelijk beschikbaar voor de horeca en evenementen, als er weer meer mogelijk is. Waar de nieuwe bomen vandaan komen, is nog niet bekend. "Als de kapvergunning is afgegeven gaan we de koop van de nieuwe iepen en lindes aanbesteden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

