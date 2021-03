Olifantje Rashmi holt voor het eerst in de buitenlucht door het zand

Rashmi loopt als een dartel veulen in de buitenlucht (foto: Dierenrijk). Rashmi kan niets gebeuren met zo'n bescherming (foto: Dierenrijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Rashmi loopt als een dartel veulen in de buitenlucht (foto: Dierenrijk).

Het gaat goed met Rashmi, het Aziatische olifantje dat op 5 februari werd geboren in Mierlo. Zo goed dat het voor het eerst naar buiten mocht op de vlakte van de Mierlose dierentuin. Moeder Htoo Yim Aye hield hem bezorgd in de gaten, maar het kalfje voelde zich direct thuis in de buitenlucht.

Rashmi kwam na een draagtijd van bijna twee jaar op de wereld. Na zijn geboorte moest hij eerst in het binnenverblijf van de dierentuin wennen aan de andere olifanten. Die periode is zo goed verlopen dat de verzorgers het wel aandurfden om Rashmi de eerste stapjes in de voor hem nog onbekende buitenwereld te laten zetten. Binnen een paar minuten had de benjamin van het olifantengezelschap het naar de zin en zagen zijn moeder en het personeel van de dierentuin hem door het zand hollen.

Dierenrijk voorzichtig met kalfje

Rashmi zal de komende tijd vaker naar buiten gaan. IJs en weder dienende, “want”, zegt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen, “we kijken wel naar de weersomstandigheden. Het is belangrijk dat het niet te koud en te regenachtig is voor een olifantenkalfje.”

Voor de komende dagen ziet het er ongunstig uit voor Rashmi. De temperatuur gaat zakken en is het regenachtig, al moet een beetje olifantenhuid hier tegen wel bestand zijn.

De verzorgers proberen iedere dag voor hem eventjes de deur te openen. Maar ook weer niet te lang dus. “De kleine man moet natuurlijk ook genoeg rusten, hij slaapt iedere dag wel een paar uur overdag", aldus Rijnen.

Uiteindelijk kan een volwassen Aziatische olifant 3,5 meter hoog en 5000 kilo zwaar worden.

'Hopelijk snel open'

Het publiek kan Rashmi niet van dichtbij bewonderen. Door de coronacrisis zijn ook dierentuinen voorlopig dicht. Dierenrijk-woordvoerster Linda Engels: “We hadden Rashmi graag willen laten zien aan onze bezoekers. We hopen dan ook dat we zo snel mogelijk weer open te kunnen.” Maar gelukkig hebben we foto’s en een filmpje.

