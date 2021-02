Groot babynieuws vanuit Dierenrijk: olifantje Rashmi geboren

Rashmi, wat zonlicht betekent, is het eerste Aziatisch olifantje dat dit jaar in Europa is geboren (foto: Dierenrijk). vergroot

In Dierenrijk in Mierlo is vrijdagochtend een olifantje geboren. Het kalfje heet Rashmi. Of het een mannetje of een vrouwtje is, is nog niet bekend. Het kleine Aziatische olifantje en zijn of haar moeder maken het goed.

De kleine liet lang op zich wachten: moeder Htoo Yin Aye was al in december uitgerekend. “Maar bij een olifant heb je een marge van drie maanden, dus het had ook nog maart kunnen worden", vertelt Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorger in Dierenrijk. Een gemiddelde olifantenzwangerschap duurt een stuk langer dan bij mensen: zo'n 22 maanden.

Grote zus

Rashmi, wat zonlicht betekent, is het eerste Aziatisch olifantje dat dit jaar in Europa is geboren. De afgelopen twaalf maanden kwamen er in Nederland twee andere kalfjes ter wereld. In Dierenrijk werd in maart 2018 voor het laatst een olifantje geboren: grote zus Jing.

De dierentuin is vanaf 15 december, net als alle andere pretpark en dierentuinen, gesloten vanwege de lockdown. ''Dat is wel heel jammer. We hadden Rashmi graag laten zien aan onze bezoekers. We hopen dan ook dat we zo snel mogelijk weer open kunnen'', vertelt woordvoerder Linda Engels van het park. De sluiting van de parken duurt in ieder geval tot en met 2 maart.

De eerste beelden van de pasgeboren olifant:

Wachten op privacy instellingen...

De Aziatische olifant, die vooral voorkomt in India, Sumatra en Borneo, is een bedreigde diersoort. Ze leven bij voorkeur in een ruime, bosrijke omgeving waar veel voedsel te halen valt. Deze bossen worden echter massaal gekapt. Daarnaast wordt er op deze olifantensoort gejaagd.

Eet 150 kilo per dag

Er is voor de Aziatische olifant dan ook een Europees fokprogramma. Dit programma heeft als doel te zorgen voor een gezonde populatie in de dierentuin, zodat de soort behouden kan blijven.

De Aziatische olifant is kleiner dan de Afrikaanse olifanten. Zijn schouderhoogte is ongeveer tussen 2 en 3,5 meter en zijn gewicht tussen de 3000 en 5000 kg. Per dag eet de olifant zo’n 150 kilo aan takken, bladeren, gras, vruchten en wortels.

De geboorte van Rashmi is het tweede feestje deze week in Dierenrijk. Donderdag werd Zoo Parc Overloon uitgeroepen tot leukste uitje van Brabant, Dierenrijk won brons bij de ANWB-verkiezing.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.