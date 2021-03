Samenscholende ouderen hoeven boete niet te betalen dankzij Johan de Vos

Kees Smit en acht vrienden werden donderdag enorm verrast. Vorige maand kregen de gepensioneerde ouderen een boete omdat ze zich niet hielden aan het samenscholingsverbod, maar dankzij horecaman Johan de Vos hoeven ze die niet uit eigen zak te betalen. Hij legt negen maal 95 euro op tafel van het geld dat hij ophaalde om een horecaboete te betalen, die hij verwachtte nadat hij dinsdag zijn terras opengooide.

"Heel mooi dat er mensen zijn die het hart op de goede plaats hebben", verwoordt Smit de blijdschap van zijn kameraden en hemzelf. "Johan stuurde me een berichtje. Hij wil de boetes betalen. Het is een geschenkje uit de hemel."

De Vos bevestigt inderdaad dat hij het geld geeft. "Afgelopen week is er veel geld binnengekomen. Dat was eigenlijk bedoeld voor de boete die we mogelijk zouden krijgen." De gemeente gaf hem echter een waarschuwing, waardoor De Vos een nieuwe bestemming kan zoeken voor de duizenden euro's die hij ophaalde. "Het geld was bedoeld voor boetes en die mannen die daar al jaren zitten, kregen een boete. Dus dan is één plus één twee, hè."