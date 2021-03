Johan de Vos haalde geld op om zijn boete te betalen, maar kreeg geen boete

Johan de Vos, eigenaar van café Boerke Verschuren. vergroot

Horecaman Johan de Vos haalde met een crowdfundingactie veel geld op om een boete te betalen die hij riskeerde als hij het terras van zijn café Boerke Verschuren in Breda open zou gooien. In no time haalde hij meer dan 9000 euro op. Omdat de gemeente geen boete gaf omdat het om een protestactie ging, moet hij een ander doel voor het geld zoeken.

Dinsdagmiddag om twaalf uur ging het terras van Boerke Verschuren open. De Vos wilde met de protestactie laten zien dat de horeca veilig open kan. Binnen de kortste keren zat het terras vol. Toch was het geluk maar van korte duur, want na een half uur kwamen boa's zeggen dat iedereen weer weg moest.

"Minister Grapperhaus was duidelijk: wie open gaat, moet betalen."

"Politie en handhaving zeiden dat ik ervanaf kwam met een waarschuwing als ik binnen een kwartier het terras had opgeruimd", zei Johan. ‘’Dat hebben mijn personeel en ik natuurlijk meteen gedaan. Want laten we eerlijk zijn: 4000 euro is een hele hoop geld.’’

Johan wist al vanaf het begin dat hij een dikke boete riskeerde. "Minister Grapperhaus was erg duidelijk: wie open gaat, moet betalen. Als je het risico neemt, dan moet je ook de boete accepteren en niet achteraf gaan zeiken."

"Ik had niet verwacht dat ik niet hoefde te betalen."

Johan besloot daarom een doneeractie op te zetten. "Veel mensen zeiden dat ze wel wat wilden bijdragen als ik een boete zou krijgen'', zei hij. Het doel van die actie werd 4000 euro. Daarmee kon de potentiële boete worden betaald. Uiteindelijk werd dat 9441 euro, maar kwam er geen boete. Dan rest de vraag: wat gebeurt er nu met het opgehaalde geld?

"Ik had ook niet verwacht dat ik niet hoefde te betalen", zegt Johan. "Natuurlijk hoopte ik we dat ze wat verdraagzamer zouden zijn als ik me fatsoenlijk gedroeg. Het geld dat ik gekregen heb, geef ik aan horeca-ondernemers die wel boetes hebben gekregen. Maar ook aan Bredase cafés die het geld goed kunnen gebruiken."

