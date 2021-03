Geen boete voor terrasactie Johan de Vos, gemeente vindt het demonstratie

Uitbater Johan de Vos van café Boerke Verschuren in Breda hoeft niet te betalen. Hij krijgt geen boete omdat hij dinsdagmiddag zijn terras opengooide en drankjes serveerde. De gemeente Breda liet dinsdagmiddag weten dat ze de terrasactie als een demonstratie ziet.

De actie wordt aangemerkt als demonstratie of manifestatie, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Er is overleg met ze geweest. Ze hebben het aangekondigd als protestactie”, zegt de woordvoerder.

Eerst waarschuwen, dan boete

Het beleid van de gemeente in deze gevallen is mensen eerst aan te spreken en te waarschuwen en daarna pas te beboeten. “Maar hij heeft er gehoor aan gegeven. Het is niet nodig meer om te beboeten omdat hij zijn terras heeft afgebroken en onklaar heeft gemaakt.”