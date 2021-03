Ook Bossche relschoppers worden herkenbaar getoond in extra Bureau Brabant

Deze auto moest eraan geloven (foto: SQ Vision). vergroot

Bureau Brabant gaat zaterdag achttien mensen herkenbaar in beeld brengen die eind januari meededen aan de avondklokrellen in Den Bosch. Dat gebeurt in een tweede thema-uitzending bij Omroep Brabant. Woensdag werden al 26 Eindhovense relschoppers in beeld gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

Ook zaterdag gaat de hele uitzending van Bureau Brabant gaat over de rellen in Den Bosch van maandag 25 januari. De politie hoopt op tips waardoor ze kan achterhalen wie deze mensen zijn.

Relschoppers Den Bosch

In Den Bosch liep het maandagavond 25 januari flink uit de hand. Relschoppers staken daar onder meer zwaar vuurwerk af en plunderden verschillende winkels in het centrum. Een dag eerder waren ook rellen in onder meer Eindhoven, Tilburg en Oosterhout.

Inmiddels zijn verschillende relschoppers opgepakt en veroordeeld voor hun aandeel in de rellen, maar het OM zit achter nog meer verdachten aan.

Na de uitzending van woensdag heeft zich één verdachte zelf gemeld: een jongen van 17.

Beelden van de rellen in Den Bosch:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.