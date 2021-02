Extra uitzending Bureau Brabant op woensdag 3 maart om nog meer relschoppers op te sporen

Naar aanleiding van de rellen die eind januari plaatsvonden in diverse Brabantse steden zendt Omroep Brabant woensdag 3 maart een extra Bureau Brabant uit op tv. Een thema-uitzending, omdat het Openbaar Ministerie nog veel extra relschoppers wil opsporen.

In het centrum van Eindhoven liep het zondag 24 januari volledig uit de hand. Relschoppers bekogelden daar - nadat een aangekondigde demonstratie was verboden - agenten en ME'ers met stenen en fietsen. Ze richtten talloze vernielingen aan en plunderden winkels in het centrum. Ook in onder meer Den Bosch, Tilburg en Oosterhout ging het mis.