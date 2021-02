Zes relschoppers blijven zeker twee weken langer in de cel

Man gooit fiets onder waterkanon (foto: archief). vergroot

Zes relschoppers blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat bepaalde de rechter-commissaris maandag. Een van de hen is de 47-jarige man die tijdens de rellen in Eindhoven een fiets onder het waterkanon gooide. Het waterkanon van de politie ging daardoor stuk.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De 47-jarige man komt uit het Gelderse Nunspeet. Hij was op zondag 24 januari aanwezig bij de rellen op het 18 Septemberplein in Eindhoven. Hij gooide naar eigen zeggen zijn fiets omdat hij boos was dat het waterkanon een vrouw omver spoot. Dat bleek later de Tsjechische Denisa Štastná te zijn. Zij hield er een scheldbreuk aan over.

De fiets die de man uit Nunspeet gooide, kwam onder het waterkanon terecht. Dat resulteerde in een lekke band. Het waterkanon kon enige tijd niet worden ingezet.

Aanhouding

De man meldde zich enkele dagen later bij de politie. De politie had hem gevraagd zich te melden, nadat hij was herkend op camerabeelden. De man is aangehouden en zit sindsdien vast voor openlijk geweld.

Naast de man uit Nunspeet werd ook het voorarrest van vijf Bosschenaren verlengd. Het gaat om drie mensen van 20 jaar oud, een van 25 jaar en iemand van 43. Zij waren betrokken bij de rellen in Den Bosch. Ook zij zitten vast voor openlijk geweld. Drie van hen zitten ook vast voor diefstal.

Tijdens de rellen in Den Bosch werden meerdere winkels geplunderd zoals een supermarkt van Jumbo, de Primera, Kruidvat en een filiaal van New York Pizza.

