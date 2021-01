Man (47) opgepakt die fiets onder waterkanon gooide tijdens de rellen in Eindhoven

Man gooit fiets onder waterkanon. vergroot

Een man van 47 jaar uit Nunspeet, die zondag tijdens de coronarellen in Eindhoven een fiets onder het voertuig met waterkanon gooide, is donderdagavond opgepakt.

Behalve deze man werden ook een paar andere verdachten gearresteerd:

Een 19-jarige Eindhovenaar werd opgepakt. De politie denkt dat hij als een van de eersten een winkel op het station binnendrong om te plunderen.

Ook werd een 31-jarige man uit Eindhoven aangehouden voor openlijke geweldpleging tijdens de rellen.

Verder wordt een man die al vast zat sinds de rellen, nu ook verdacht van vernieling van een auto van Prorail. Deze auto stond voor het station en werd op zijn kop gegooid en in brand gestoken.

Melden op het bureau

De 47-jarige man uit Nunspeet is aangehouden nadat hij zich meldde op het bureau in Apeldoorn. Op beelden van Omroep Brabant is duidelijk te zien hoe de man de fiets gooit. Het enorme politievoertuig kreeg hierdoor een lekke band en kon daardoor enige tijd niet worden ingezet.

In deze beelden zie je hoe de man de fiets onder het waterkanon gooit:

Tegelzetter

Volgens Omroep Gelderland gaat het om de 47-jarige Marcel uit Nunspeet. Hij is tegelzetter van beroep. In een gesprek met Omroep Gelderland geeft hij aan dat hij de fiets gooide omdat hij boos was dat het waterkanon eerder een vrouw omver spoot. Dat bleek later de Tsjechische Denisa Štastná te zijn. Zij hield hier een schedelbreuk aan over.

De verdachte werd donderdagavond rond negen uur aangehouden op het politiebureau in Epe. De politie had hem gevraagd zich te melden, nadat hij was herkend op camerabeelden.

Zondag hield de politie in Eindhoven 62 relschoppers aan. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op meerdere bankrekeningen en een aantal auto's. De verwachting is dat meerdere goederen zullen volgen.

Het OM zet in op gevangenisstraffen voor de relschoppers, liet ze woensdag weten. "We willen hier streng tegen optreden."

