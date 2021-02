Tilburgse relschopper (21) voor tweede keer aangehouden na avondklokrellen

Rellen in Tilburg (foto: SQ Vision). vergroot

Een man van 21 uit Tilburg is woensdagmorgen thuis aangehouden voor de avondklokrellen op zondag 24 januari in zijn woonplaats. Het is de tweede keer dat hij wordt aangehouden. De recherche kwam de man op het spoor na bestudering van beelden van de rellen.

Sandra Kagie Geschreven door

Daarop is onder meer te zien dat de verdachte een verkeersbord vernielt en boven zijn hoofd houdt op de hoek van de Thomas van Aquinostraat met de Wandelboslaan.

Op de bewuste avond van de rellen in Tilburg werden al achttien verdachten aangehouden. Onder wie ook de man die nu is aangehouden. Door het vervolgonderzoek zijn nieuwe verdenkingen tegen hem ontstaan, zo verklaart de politie de nieuwe aanhouding.

Meld je, roept politie op

De Tilburgse politie heeft zicht op nog meer verdachten. Ze raadt relschoppers daarom aan zichzelf te melden. Dit om te voorkomen dat ze herkenbaar in beeld worden gebracht.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.