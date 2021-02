Weer twee mannen aangehouden voor rellen in Eindhoven

1/2 Heftige bodycambeelden laten de rellen in Eindhoven van dichtbij zien

De politie heeft opnieuw twee mannen aangehouden voor de rellen in Eindhoven, vorige week zondag. Het gaat om een 34-jarige man uit Mierlo en een 19-jarige man uit Best. Ze worden verdacht van openlijk geweldplegïng.

Beide mannen hebben zichzelf herkend op filmpjes die via sociale media zijn verspreid en meldden zichzelf op het politiebureau.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden in Eindhoven gaat onverminderd voort, meldt de politie. “Wij doen er alles aan om de relschoppers op te pakken. Hoewel er dus al heel veel materiaal beschikbaar is, vragen we burgers nog steeds om hun eigen beelden met ons te delen. "