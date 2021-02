Jacht op relschoppers geopend: dit zijn de jongeren die de politie zoekt

Wachten op privacy instellingen... De man rechts wordt gezocht voor de rellen in Eindhoven, de andere vier voor rellen in Den Bosch (foto: politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 Relschoppers Eindhoven en Den Bosch in beeld: politie zoekt deze jongeren

De politie heeft beelden getoond van vijf relschoppers die zondag 24 januari in Eindhoven en maandag 25 januarai in Den Bosch grote vernielingen hebben aangericht. Het gaat om vier relschoppers in Den Bosch en één in Eindhoven. De politie verzoekt mensen contact op te nemen als ze een of meer van de jongeren op de beelden herkennen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het viertal in Den Bosch is gefilmd door camera's van twee winkels die zij die maandagavond hebben geplunderd. De relschopper die in Eindhoven is gefilmd, werd door diverse camera's vastgelegd. Hij is onder meer betrokken bij het in brand steken van een auto en het vernielen van ruiten van de horecazaak Coffeelab boven Eindhoven Centraal.

De beelden van het vijftal werden maandagavond getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De vier relschoppers in Den Bosch (foto: politie). vergroot

De relschopper in Eindhoven (foto: politie). vergroot

Eerder ook al daders getoond

Dinsdag werden in Opsporing Verzocht al beelden getoond van relschoppers in Venlo en Amsterdam. Die uitzending leverde direct ruim dertig tips op. Ook meldden vier verdachten zich na deze uitzending bij de politie. Nu worden dus verdachten van de rellen in Eindhoven en Den Bosch herkenbaar in beeld gebracht.

Zondag 24 januari en maandag 25 januari liep het eerst in Eindhoven en vervolgens in Den Bosch volledig uit de hand. Relschoppers kwamen tegenover de politie te staan, winkels werden geplunderd en er werden vernielingen gepleegd. In beide steden moest de ME ingrijpen om de rust te herstellen.

Jacht op relschoppers geopend

Direct na de rellen openden politie en justitie de jacht op de relschoppers. Tientallen verdachten zijn al aangehouden. En er werd bijvoorbeeld beslag gelegd op waardevolle spullen en bankrekeningen. Een aantal is reeds berecht.

LEES OOK:

Lees alles over de coronarellen op onze themapagina.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.