Jacht op relschoppers gaat door: Bureau Brabant toont verdachten in Den Bosch

Mensen die betrokken waren bij de avondklokrellen van twee weken geleden in Den Bosch, lopen kans dat ze zichzelf maandagavond op televisie terugzien. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant worden nieuwe beelden getoond.

Vorige week kwamen in hetzelfde programma in een aangepaste uitzending ook al beelden voorbij van vermeende relschoppers in Eindhoven en Den Bosch. Ook in het landelijke programma Opsporing Verzocht gingen de rellen op meerdere plekken niet onopgemerkt voorbij.