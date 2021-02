Relschoppers Eindhoven en Den Bosch zijn vanavond te zien in Bureau Brabant

Een van de uitwassen van de ongeregeldheden in Eindhoven (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In de uitzending van Bureau Brabant zijn maandagavond voor het eerst beelden te zien van relschoppers in Den Bosch en Eindhoven. Al snel na de rellen van zondag 24 en maandag 25 januari waarschuwden politie en justitie verdachten zich te melden om te voorkomen dat ze herkenbaar in beeld zouden worden gebracht. Maandagavond is het zover.

Dinsdag werden in Opsporing Verzocht al beelden getoond van relschoppers in Venlo en Amsterdam. Die uitzending leverde direct ruim dertig tips op. Ook meldden vier verdachten zich na deze uitzending bij de politie. Nu worden dus verdachten van de rellen in Eindhoven en Den Bosch herkenbaar in beeld gebracht.

Zondag 24 januari en maandag 25 januari liep het eerst in Eindhoven en vervolgens in Den Bosch volledig uit de hand. Relschoppers kwamen tegenover de politie te staan, winkels werden geplunderd en er werden vernielingen gepleegd. In beide steden moest de ME ingrijpen om de rust te herstellen.

Jacht op relschoppers geopend

Direct na de rellen openden politie en justitie de jacht op de relschoppers. Tientallen verdachten werden aangehouden. En er werd bijvoorbeeld beslag gelegd op waardevolle spullen en bankrekeningen.

