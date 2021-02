Maandenlange celstraffen voor mannen die stenen gooiden naar agenten tijdens de rellen in Eindhoven

Een 19-jarige man uit Best en een 34-jarige man uit Mierlo zijn donderdag veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk vijf en zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, omdat zij betrokken waren bij de rellen die eind januari plaatsvonden in het centrum van Eindhoven. Daarnaast moeten zij een schadevergoeding betalen.

Tijdens deze rellen werden winkels geplunderd, werd met stenen en fietsen gegooid naar agenten en richting het station en werd een auto van ProRail in brand gestoken.

Stenen gooien De man uit Mierlo was een van de mensen die stenen gooide naar de agenten en politiebusjes. Daarnaast sloeg en schopte hij tegen een politiebusje en brak hij een spiegel af.

De 19-jarige man uit Best gooide ook stenen richting de agenten en de politiebusjes. Daarnaast hielp hij bij het omvergooien van de auto van ProRail en was hij betrokken bij het plunderden van een supermarkt. Hij stal daar sigaretten.

Grof geweld

Bij het bepalen van de straffen hield de politierechter rekening met het feit dat er tijdens de rellen grof geweld is gebruikt tegen mensen en goederen. "Deze mannen zijn daar volledig in meegegaan. Ze hebben gedurende langere tijd aan het geweld deelgenomen en hebben er een actieve rol in gespeeld."