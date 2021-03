Asielzoekers (14,15 en 16) vast voor inbraak en verwonden bewoner

Het azc in Oisterwijk tijdens een open dag in 2019 (Foto: Jan Peels) vergroot

Drie minderjarige asielzoekers van het azc in Oisterwijk zijn opgepakt, vanwege een gewelddadige inbraak in dezelfde plaats. Het gaat om jongens van 14, 15 en 16 jaar. Bij de inbraak, op 21 februari, kreeg de bejaarde bewoner een forse klap.

De eerste aanhouding was dinsdag. Deze jongen van 14 was al ingerekend vanwege een winkeldiefstal. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Eerder deze donderdag werden de twee medebewoners van het asielzoekerscentrum in de kraag gevat. De politie vermoedt dat ze op de een of andere manier bij de woninginbraak betrokken zijn geweest.

Flinke klap in gezicht

De bewoner van het huis aan de Tilburgseweg in Oisterwijk betrapte zondagavond 21 februari een inbreker. Hij en andere bewoners van het huis hoorden rond half elf geluiden aan de voorzijde van hun huis. Toen de man naar de eerste etage liep, zag hij een inbreker in de raamopening van de slaapkamer zitten. Hij greep de dader vast, maar moest dit bekopen met een flinke klap met een vuist in zijn gezicht.

Toen de bewoner de inbreker losliet vanwege de pijn, sprong de inbreker naar beneden de voortuin in. Hij rende, samen met in ieder geval één handlanger, weg in de richting van het centrum. Vrij snel nadat de politie een onderzoek was begonnen, kwamen rechercheurs uit op het azc in Oisterwijk.

Op basis van diverse aanwijzingen moest in ieder geval één van de verdachten een bewoner van dit opvangcentrum zijn. Vervolgens bleken twee medebewoners er mogelijk ook mee te maken hebben gehad.

