Gevaarlijke achtervolging in Eindhoven: 'Fietsers sprongen aan de kant'

De achtervolging eindigde in Geldrop (foto: politie Eindhoven). vergroot

In het centrum van Eindhoven was donderdag een gevaarlijke achtervolging. Een auto reed met hoge snelheid over het fietspad. "Fietsers konden net op tijd aan de kant springen", schrijft de politie.

De achtervolging werd donderdagmiddag rond kwart over twaalf ingezet. Vanuit het centrum reed de bestuurder richting de Eindhovenseweg en Geldropseweg. "Dat ging met hoge snelheid. De bestuurder nam enorme risico's om uit onze handen te blijven", zo beschrijft de politie.

Na een kwartier was de achtervolging voorbij. In totaal zijn vier mensen opgepakt. De politie roept getuigen en slachtoffers op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar mensen die voor deze auto moesten uitwijken. Waarom de achtervolging plaatsvond, is niet bekendgemaakt.

