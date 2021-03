Coronanieuws: weer iets minder coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, drie doden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zaterdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend in totaal 294 coronapatiënten opgenomen, zes minder dan vrijdag.

De afgelopen 24 uur werden 33 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, drie coronapatiënten overleden het voorbije etmaal.

In het Catshuis overleggen RIVM-baas Jaap van Dissel en de betrokken ministers over de coronamaatregelen, meer versoepelingen worden niet verwacht.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis hebben sinds het begin van de coronapandemie zeker 68 patiënten complicaties gekregen door uitgestelde zorg.

13.15 - Premier Mark Rutte verlost van coronakapsel

Demissionair premier Mark Rutte is zijn coronakapsel kwijt. Hij ging naar zijn vaste kapper in Leidschendam. Na afloop zei hij tegen de NOS dat zijn kapsel 'redelijk gelukt' is. "Ik heb het iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot is. Maar het voelt wel heerlijk."

12.47 - Aanhoudingen na oproep teststraat Eindhoven 'in de hens te steken'

Een 57-jarige vrouw uit Andel en een 37-jarige man uit Gilze zijn opgepakt nadat ze opriepen een GGD-teststraat in Eindhoven 'in de hens te steken'. De politie benadrukt dat het plaatsen en delen van opruiende berichten strafbaar is.

11.26 - 'Duitse zelftests verkopen goed'

De Duitse supermarktketen Aldi is in Duitsland begonnen met de verkoop van coronasneltests. Volgens de krant Der Westen gaan de tests als warme broodjes over de toonbank. Ze kosten weliswaar 25 euro, maar dan heb je een doosje met vijf antigenteststrips. De uitslag bij dit soort tests duurt ongeveer vijftien minuten en zouden 96 procent nauwkeurig zijn.

11.09 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen waren zaterdagochtend in totaal 294 coronapatiënten opgenomen, zes minder dan vrijdag. Dat maakte het ROAZ zaterdagochtend rond elf uur bekend. Het voorbije etmaal werden 33 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat 34 coronapatiënten de voorbije 24 uur uit het ziekenhuis werden ontslagen. Drie werden er overgeplaatst. Drie coronapatiënten zijn het afgelopen etmaal in de Brabantse ziekenhuizen overleden.

09.57 - Kiezers zijn voor vaccinatiebewijs bij evenementen

Organisatoren van evenementen moeten bij de ingang een vaccinatiebewijs kunnen vragen aan bezoekers. Dat vindt een meerderheid van 1,4 miljoen gebruikers van de StemWijzer, meldt Hart van Nederland. Na het invullen van de stellingen kunnen gebruikers aangeven welke onderwerpen ze belangrijk vinden. Die tellen dubbel voor het resultaat. De stelling over een vaccinatiebewijs bij evenementen werd zo'n 300.000 keer aangestipt, vaker dan stellingen over de zorg of vluchtelingen.

09.14 - Evenementenbranche maakt plan voor terugkeer naar oude normaal

De evenementenbranche heeft zelf een plan gemaakt waarmee de branche sneller uit de coronacrisis moet komen. Na de proefevenementen die nu worden gehouden met Fieldlabs moet meteen doorgepakt worden, zo stellen Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Volgens Jolanda Jansen van de alliantie hebben mensen dringend behoefte aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier. "En dat kunnen wij als branche bieden."

08.38 - Jaap van Dissel zet vraagtekens bij naleving coronaregels

Jaap van Dissel van het RIVM vraagt zich af of mensen wel voldoende de coronamaatregelen naleven. Bij de NOS zegt hij: "We hebben een heleboel maatregelen, maar volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD'en loopt de naleving terug. Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten en slechts 46 procent zegt zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen."

07.29 - ZiggoDome maakt zich op voor proefconcert

Zo'n 1300 mensen zijn zaterdag aanwezig in de Amsterdamse ZiggoDome voor een van de proefconcerten die daar dit weekeinde worden gehouden in coronatijd. Tijdens het zogeheten Back To Live-evenement treden onder andere Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee op. Dit concert is een van de proeven die worden gehouden door Fieldlab Evenementen, om te zien of een evenement coronaproof gehouden kan worden.]

06.49 - Aantal meldingen sextortion tijdens corona meer dan verdubbeld

Ruim twee keer zoveel mensen als voor de coronacrisis melden dat zij slachtoffer zijn geworden van sextortion, het ongewenst verspreiden van naaktfoto's en -filmpjes. Dat meldt Arda Gerkens, directeur van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik aan KRO-NCRV's Pointer. De stijging van het aantal meldingen tijdens de coronalockdown wijt Gerkens aan het gebrek aan afleiding: omdat jongeren niet naar school gaan en minder vrienden zien, hebben ze meer tijd om online te zijn.

03.44 - Deze winter nul officiële griepgevallen vastgesteld

Er is deze winter geen enkel officieel geval van de griep in Nederland vastgesteld, meldt het AD op basis van cijfers van kennisinstituut Nivel, dat samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen in Nederland monitort. Uit de Nivel-cijfers blijkt dat mensen wel met griepachtige klachten bij de huisarts kwamen, maar geen enkele keer bleek het ook daadwerkelijk om de griep te gaan. In plaats daarvan blijkt het vaak om het corona-, rhino- of enterovirus te gaan.

03.30 - Kans klein dat kabinet na Catshuisoverleg gaat versoepelen

Het is niet waarschijnlijk dat tijdens de persconferentie over de coronacrisis van aanstaande maandag nieuwe versoepelingen van de coronaregels worden aangekondigd, zeggen ingewijden. De meest betrokken ministers overleggen hier zaterdag over op het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel. Afgelopen week zeiden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus al dat de kans klein is dat bijvoorbeeld terrassen komende week weer open kunnen.

01.24 - Zeker 68 patiënten Tilburg kregen complicaties door uitstel zorg

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk hebben sinds het begin van de coronapandemie zeker 68 patiënten complicaties gekregen door uitgestelde zorg. Zeven van hen zijn overleden. Dat blijkt volgens Edo Arnoldus, voorzitter van de medische staf, uit een interne registratie van het ziekenhuis, zo is te lezen Trouw. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om patiënten met kanker.

