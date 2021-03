Coronanieuws: 768 nieuwe besmettingen in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen is voor het eerst sinds een paar dagen weer toegenomen.

Er waren de afgelopen dag 768 nieuwe besmettingen in Brabant.

De voorbije 24 uur overleden in de Brabantse ziekenhuizen twee coronapatiënten.

Farmaciebedrijf Merck heeft positieve testresultaten bekendgemaakt voor de virusremmer die het ontwikkelt met het Amerikaanse Ridgeback Bio.

15.59 - Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag opnieuw minder dan een dag eerder. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1851, dat zijn er 12 minder dan zaterdag, toen was dat aantal 1863. Van hen liggen er 545 op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er 542, 3 minder dan zondag. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550. Op de ic liggen ook 431 non-COVID-patiënten.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1306 coronapatiënten, 15 minder dan de 1321 van zaterdag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. Eind maart en begin april vorig jaar lagen ongeveer 1400 coronapatiënten op de intensive care en circa 2500 op een verpleegafdeling.

15.40 - Gemeente Amsterdam ontbindt betoging op Museumplein

De gemeente Amsterdam heeft in overleg met justitie en de politie zondagmiddag de demonstratie op het Museumplein ontbonden. Er is een noodbevel van kracht. Het is niet langer toegestaan om op het Museumplein te blijven, meldt de gemeente op Twitter.

Volgens de gemeente houden de mensen op het plein onvoldoende afstand. De politie maande de aanwezigen om 1,5 meter afstand te houden, maar de betogers hielden zich hier veelal niet aan.

15.41 - 'Negatief reisadvies tot 15 april; zwemles weer na medio maart'

Het kabinet verlengt het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland tot 15 april. Dat betekent dat mensen wordt afgeraden om te reizen als ze geen noodzakelijke reden hebben. Vanaf medio maart wordt het wel weer mogelijk voor kinderen om zwemles te volgen in binnenbaden, zo schrijft het ANP.

De besluiten zijn nog niet definitief. Het demissionaire kabinet zal er maandag nog over vergaderen.

15.25 - 'Overheid moet strenger zijn bij financieren coronavaccins'

De Nederlandse overheid zou strengere voorwaarden moeten stellen aan de eigen investeringen in coronavaccins. De huidige voorwaarden stellen weinig voor, zeggen onderzoekers van onderzoeksorganisatie SOMO. Ze wijzen erop dat tegelijkertijd door vaccinontwikkelaars voorwaarden bedongen worden die hen van elke verantwoordelijkheid ontslaan als er iets mis gaat.

De Nederlandse overheid investeerde sinds maart vorig jaar ruim 917 miljoen euro in corona-onderzoek en -vaccins, zo becijfert SOMO. Als voorloper in Europa stelde Nederland voorwaarden aan deze investeringen om de betaalbaarheid en toegankelijkheid te waarborgen.

15.23 - Kwart Brabantse cultuurinstellingen vreest faillissement

Bijna een kwart van de culturele instellingen vreest een faillissement. Dat blijkt uit een onderzoek onder culturele instellingen en kunstenaars in Brabant, dat in opdracht van Kunstloc Brabant werd uitgevoerd door onderzoeksinstellingen PON en Telos, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

15.22 - 768 nieuwe besmettingen

Er waren de afgelopen dag 768 nieuwe besmettingen in Brabant. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 4567 coronabesmettingen in heel Nederland. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 30. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

14.58 - Ernst kindermishandeling neemt toe in lockdown

Kindermishandeling kom niet vaker voor door de lockdown, maar de incidenten worden wel ernstiger. Dat zeggen medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en kinderarts Marjo Affourtit van het Erasmus MC tegen RTV Rijnmond. Bij de Kindertelefoon melden zich steeds meer kinderen van tussen de 8 en 18 jaar over huiselijk geweld. "Wij voerden vorig jaar gemiddeld veertien gesprekken per dag over huiselijk geweld, tijdens de eerste lockdown gemiddeld zestien en tijdens de tweede lockdown dagelijks achttien. Over die stijging maken wij ons zorgen", zegt een woordvoerder.

13.53 - Pinbetalingen in februari sterker dan ooit gedaald

Nederlanders hebben in februari door de coronalockdown veel minder gepind dan normaal. Volgens de Betaalvereniging Nederland lag het aantal pinbetalingen vorige maand ruim dertig procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds 2005, het jaar waarin de organisatie begon met het bijhouden van de pinbetalingen, was de afname niet zo groot.

12.05 - Politie beëindigt illegaal feest in natuurgebied

Ook dit weekend heeft de politie een illegaal feest moeten beëindigen. Dit keer in een natuurgebied tussen het Noord-Hollandse Limmen en Akersloot. Volgens de politie waren er zo'n veertig mensen bij elkaar. Toen agenten arriveerden gingen de aanwezigen er via de weilanden vandoor. De bezoekers lieten hun spullen en fietsen op de vlucht achter. De politie laat weten dat de fietsen kunnen worden opgehaald bij het politiebureau in Alkmaar.

12.00 - 'Volgende winter hebben we geen lockdown nodig, dankzij vaccins'

Geen avondklok. Geen lockdown. Restaurants en winkels volledig open. Als het een beetje meezit, ziet de volgende winter er heel anders uit dan de afgelopen maanden, verwacht Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Of we al terug gaan naar handen schudden en zoenen weet ik niet, maar tegen de herfst wordt het weer redelijk normaal, daar ben ik enigszins optimistisch over." Dat is te danken aan de coronavaccins.

11.08 - ROAZ-cijfers

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen is voor het eerst sinds een paar dagen weer toegenomen. Zondagochtend lagen er 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, acht meer dan zaterdag. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 31 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Daar staat tegenover dat achttien coronapatiënten het afgelopen etmaal uit het ziekenhuis ontslagen werden. Zeven werden er overgeplaatst en twee coronapatiënten overleden de voorbije 24 uur in de Brabantse ziekenhuizen.

10.16 - Coronaregels in het stemlokaal

Vanwege het coronavirus gelden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen andere en extra maatregelen in het stemlokaal. Kiezers moeten bij het stemmen een mondkapje dragen en moet hun handen schoonmaken. Voordat iemand mag stemmen, wordt een gezondheidscheck gedaan. De kiezer moet de vragen zelf beantwoorden. Als iemand niet alle vragen met 'nee' kan beantwoorden, mag die persoon niet in het stemlokaal stemmen.

10.00 - Natuurbeheerders willen rust in de kraamkamer van de natuur

Boswachters van de vier grote natuurbeheerders in Nederland maken zich zorgen over de coronadrukte in de natuur, nu het broedseizoen voor de deur staat. Op veel plaatsen hebben zij de afgelopen dagen borden geplaatst en spandoeken opgehangen met de tekst 'welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur', in de hoop dat recreanten daaruit begrijpen dat ze zich een beetje rustig moeten houden.

09.57 - China wil vaccins leveren aan olympiërs

China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité vaccins tegen het coronavirus leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaand politicus Wang Yi zondag laten weten. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over goedkeuring van de vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden. In februari 2022 vinden de Winterspelen in China plaats. Komende zomer zijn de uitgestelde Zomerspelen in Tokio.

09.45 - Rood potlood mee naar huis na het stemmen

Als één van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven veel gemeenten tijdens de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen aan iedere kiezer apart een rood potlood. In sommige gemeenten mogen de kiezers het potlood mee naar huis nemen. In andere stembureaus kunnen mensen het potlood inleveren in een apart bakje in het stembureau. Ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing gebruikt.

08.14 - 'Terras open zou kunnen bij garantie op minder samenscholing'

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholen in bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. De afgelopen periode was het in het Vondelpark en op andere plekken regelmatig veel te druk. Dat was voor horeca-eigenaren aanleiding om te pleiten voor het openen van de terrassen.

08.10 - Hoofdonderzoeker Fieldlab enorm benieuwd naar data van dancefeest

De hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen is het meest nieuwsgierig naar de data van het dancefeest dat zaterdag in de Ziggo Dome plaatsvond. "Dit is het event waar we op zaten te wachten. Dit heeft naar mijn verwachting de meeste contact- en bewegingsmomenten. Het is heel belangrijk hoe deze data gaan uitpakken", vertelt Andreas Voss aan het ANP.

07.35 - MOJO & ID&T: 'Historisch moment, maar we moeten door'

De organisatoren MOJO en ID&T van het eerste Back To Live-evenement zijn hoopvol gestemd na het dancefeest van zaterdag. "Een historisch moment", noemt Rosanne Janmaat van entertainmentbedrijf ID&T het. "We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een heel veilige manier kunnen organiseren", zegt CEO Ruben Brouwer van MOJO. "Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan."

07.00 - André Hazes maakt zich op voor proefconcert van Fieldlab

André Hazes treedt zondag voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek. De zanger is de hoofdact tijdens het proefconcert van Fieldlab Evenementen in de Amsterdamse Ziggo Dome. Cabaretier Peter Pannekoek is 'special guest' tijdens het evenement en in het voorprogramma staan blues- en soulzanger Phil Bee en volkszangeres Sophie Straat.

01.05 - 'Veelbelovende testresultaten met virusremmer van Merck'

Farmaciebedrijf Merck heeft positieve testresultaten bekendgemaakt voor de virusremmer die het ontwikkelt met het Amerikaanse Ridgeback Bio. Het experimentele antivirale middel molnupiravir zorgt bij patiënten met het coronavirus voor een duidelijke daling van de virale lading. Onderzoekers spreken van 'veelbelovende resultaten'.

