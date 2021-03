Coronanieuws: 'Veelbelovende testresultaten met virusremmer van Merck'

Een vaccinatie (foto: ANP 2019/Sem van der Wal). vergroot

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In André Hazes treedt zondag voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek, als hoofdact tijdens een proefconcert in de Ziggo Dome.

Farmaciebedrijf Merck heeft positieve testresultaten bekendgemaakt voor de virusremmer die het ontwikkelt met het Amerikaanse Ridgeback Bio.

07.35 - MOJO & ID&T: 'Historisch moment, maar we moeten door'

De organisatoren MOJO en ID&T van het eerste Back To Live-evenement zijn hoopvol gestemd na het dancefeest. "Een historisch moment", vindt Rosanne Janmaat van entertainmentbedrijf ID&T het. Ook MOJO is vooralsnog optimistisch. "We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een heel veilige manier kunnen organiseren", legt CEO Ruben Brouwer uit. "Van deze proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen doorgaan."

07.00 - André Hazes maakt zich op voor proefconcert van Fieldlab

André Hazes treedt zondag voor het eerst in maanden weer op voor een groot publiek. De zanger is de hoofdact tijdens het proefconcert van Fieldlab Evenementen in de Amsterdamse Ziggo Dome. Cabaretier Peter Pannekoek is 'special guest' tijdens het evenement en in het voorprogramma staan blues- en soulzanger Phil Bee en volkszangeres Sophie Straat.

01.05 - 'Veelbelovende testresultaten met virusremmer van Merck'

Farmaciebedrijf Merck heeft positieve testresultaten bekendgemaakt voor de virusremmer die het ontwikkelt met het Amerikaanse Ridgeback Bio. Het experimentele antivirale middel molnupiravir zorgt bij patiënten met Covid-19 voor een duidelijke daling van de virale lading. Onderzoekers spreken van 'veelbelovende resultaten'.

