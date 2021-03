Thierry Baudet trekt honderden mensen naar bijeenkomsten in Helmond en Eindhoven

Op de verkiezingsbijeenkomsten van Forum voor Democratie in Helmond en Eindhoven zijn zondag honderden mensen afgekomen. Lijsttrekker Thierry Baudet moest in Helmond enkele keren zijn toespraak onderbreken om het publiek op te roepen de coronamaatregelen te respecteren.

De manifestatie van Forum voor Democratie aan de Cacaokade in Helmond was drukbezocht en ook in Eindhoven verzamelden zich veel mensen. Op de parkeerplaatsen zijn groene stippen aangebracht zodat de bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Dat gaat veelal goed, alleen achteraan klonteren mensen een beetje samen.