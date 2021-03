Wachten op privacy instellingen... Jordi weckt en kookt en is daarmee dé stadsboer van Waalwijk Volgende Vorige vergroot 1/2 Jordi weckt én kookt en mag zich dé stadsboer van Waalwijk noemen

Inmaken, wecken en of fermenteren. Het zijn eeuwenoude, weer populaire, technieken om voedsel langer te kunnen bewaren in een tijd dat de diepvries nog niet bestond. Jordi van der Steen uit Waalwijk laat in zijn recent geopende winkeltje ‘Stadsboer van Waalwijk’, zien hoe dat wecken en fermenteren moet én het is ook nog eens Uber hip. Zo zijn de paprika pickles en ‘levende thee’ kombucha niet aan te slepen, belangstelling genoeg voor een eeuwenoud ambacht dat oma nog in haar vingers had. Maar kombucha bestond nog niet oma's tijd.

Rob Bartol Geschreven door

De Hooisteeg in Waalwijk is een klein historisch straatje in Waalwijk, waar in het verleden zes arbeidershuisjes zijn opgeknapt en zijn verhuurd aan kleine ambachtelijke ondernemers. Zo nu en dan komt er een woninkje vrij en dat was ook in november van het vorig jaar. Jordi van der Steen zag zijn kans schoon, hield een pitch en kreeg een woninkje toegewezen. Sinds drie maanden is aan De Hooisteeg zijn werkplaats/winkel 'Stadsboer Waalwijk' van geopend.

“Ik heb voor een deel mijn ‘veilige’ ambtenarenbaan opgegeven om mijn droom te realiseren”, vertelt Van der Steen. “Ik laat hier zien hoe je seizoens gebonden producten (uit eigen tuin) ook op een andere manier kan conserveren, om die vervolgens ook te verkopen.”

"Het blijft een kleine ambachtelijke onderneming waar ik zelf groenten en fruit conserveer."

Voor veel oudere Brabanders is er overigens niks nieuws onder de zon. Bij oma stond vroeger de kelder namelijk bomvol met bijvoorbeeld geweckte sperziebonen en groene met witte. Ook stonden er weckpotten met ingelegd fruit op de planken. “We zijn nu zo’n drie maanden open”, vertelt Jordi. “We hebben een goede december maand gehad, maar merken nu toch wel de gevolgen van corona. Het is stukken stiller geworden in Waalwijk, maar we spelen nog quitte.”

"Ik heb niet de intentie om een fabriek te beginnen.”

Ondanks de door corona mindere aanloop (en aankoop) is Van der Steen positief over de toekomst. “Het blijft een kleine ambachtelijke onderneming waar ik zelf groenten en fruit conserveer. Hoe ik dat doe is voor iedereen te zien, want mijn werkbank staat voor het raam en als de deur openstaat ruik je vanzelf een fris zuurachtige geur. Deze technieken zijn te mooi om verloren te laten gaan. Ik wil mensen bewust maken wat er allemaal nog meer kan met voedsel."

“Naast het inleggen en wecken ga ik straks ook azijn en mosterd maken, maar het ambachtelijke blijft. Ik heb niet de intentie om een fabriek te beginnen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.